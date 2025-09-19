Tandil – El Municipio comenzó las obras de construcción de un nuevo pozo de agua

El Municipio comenzó las obras de construcción de un nuevo pozo de agua

Esta semana la empresa adjudicataria comenzó con las obras de perforación y cañería de impulsión del “pozo R19”, una iniciativa que demanda una millonaria inversión y permitirá mejorar la prestación del servicio.

El proyecto, que se suma a otros concretados recientemente, permitirá mejorar la provisión de agua y acompañar el gran crecimiento de la ciudad y el consiguiente aumento del consumo.

El incremento de la población, sumado al proceso de densificación de las áreas centrales, y barrios existentes, y la generación de nuevos núcleos urbanos, requiere la ampliación de la captación de agua con esta obra, que consiste en la construcción de una perforación del tipo pozo profundo y la ampliación de la cañería de impulsión en un sector donde ya se encuentran varios de los pozos que abastecen a la red.

La iniciativa, que permitirá dotar de mayor caudal al sistema, demanda una inversión de $351.524.515 y está a cargo de la firma Amand De Mendieta, ganadora de la licitación pública.

Actualmente se avanza con los primeros trabajos de perforación, que continuarán durante los próximos días.