Tandil Destaca: Ana María Caliyuri ayacuchense radicada en la ciudad serrana, entre los homenajeados

Con voto unánime se decretó la creación del ciclo «Tandil Destaca». La iniciativa busca ordenar, sistematizar y dar continuidad a las distinciones que el Honorable Concejo Deliberante ya otorga a vecinos e instituciones, estableciendo un ámbito formal y periódico para su entrega en el Salón Blanco Municipal.

Hasta la creación de este ciclo, las distinciones se entregaban en el marco de la Ordenanza N.º 17.016 dentro del recinto de sesiones, los días de reunión legislativa.

La normativa surge de la necesidad de contar con un ámbito estable que permita poner en valor, de manera periódica, el aporte de ciudadanos y organizaciones en las áreas de cultura, deporte, solidaridad y desarrollo comunitario. Según el texto, la intención es fortalecer la identidad local y la memoria colectiva a través de un formato que garantice solemnidad y jerarquía institucional.

Unificación de actos en el Salón Blanco

El punto central del proyecto es el traslado de estas ceremonias al Salón Blanco del Municipio. Bajo el cumplimiento de la Ordenanza N.º 9.164/04 (que regula el uso de dicho espacio), se busca que los reconocimientos dejen de ser actos aislados para integrarse en un ciclo con periodicidad definida por el propio Concejo.

Las distinciones consistirán formalmente en la entrega de un diploma de honor, el cual podrá ser acompañado por una placa recordatoria u otros reconocimientos que el Cuerpo disponga en cada caso, tal como ocurre en la actualidad.

El proyecto mantiene y reglamenta el carácter plural en la postulación de candidatos. Las personas o instituciones a distinguir podrán ser propuestas por tres vías:

· Concejales.

· Instituciones intermedias de la ciudad.

· Vecinos del Partido de Tandil.

Todas las propuestas deberán presentarse con sus respectivos fundamentos y serán evaluadas por el Concejo Deliberante, que mantendrá la facultad final de aprobación en el marco de la normativa vigente.

Creación de un registro oficial

Para evitar la dispersión de la información y documentar las trayectorias reconocidas a lo largo del tiempo, el decreto ordena la creación de un Registro Oficial de personas e instituciones distinguidas.

Este registro estará a cargo del Honorable Concejo Deliberante, quien oficiará como autoridad de aplicación. El objetivo de este archivo es preservar la memoria social de la comunidad y funcionar como una herramienta de consulta para la planificación de futuras políticas públicas en el distrito.

Programa de Mayo

Los concejales acordaron que este mes tendrá dos ediciones. La primera será el miércoles 20 del corriente a las 18.

En esa oportunidad se distinguirá como «Personalidad Destacada de la Cultura» a Ana María Caliyuri ayacuchense radicada en Tandil, Julio Lester, Sebastián Oyarbide (Seba Cener) y Pascual Pina.

Mientras que Benjamín Ordóñez y Lucas Tomasi serán reconocidos por sus méritos en el deporte.

Un segundo encuentro -a celebrarse el jueves 28 a las 19- será el ámbito para reconocer la tarea del Equipo de Cesación Tabáquica del Hospital Julieta Lanteri (ex dispensario de vías respiratorias).

Se otorgará la «Medalla al Mérito» a profesionales que integran o integraron ese equipo multidisciplinario que ha acompañado a centenares de personas en su decisión de abandonar el tabaquismo.

Los reconocimientos para ese acto llevan los nombres de:

· María San Miguel

· Mercedes Buquete

· Lucila Moracho

· Luciano Peyrano

· Carolina Benítez

· Tomas Fernández

· Mauricio Rojas

· María Pilar Espil

· Catalina Venesio

· Marina Pagola

· Josefina Cereseto

· Fernanda Brazzola

· Laura Schoenfeld

· Ivana Schmidt

· Mario Alberto Bracciale