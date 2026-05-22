Tandil desfila 2026: el orden de pasada, una a una, de las más de 100 instituciones que participarán este lunes

El Municipio de Tandil confirmó el orden oficial de pasada de las más de 100 instituciones que participarán este 25 de mayo de una nueva edición de “Tandil Desfila”, el tradicional evento patrio que se desarrollará desde las 10 de la mañana sobre la avenida del Encuentro (av. Del Valle).

Desde la Dirección de Ceremonial y Protocolo detallaron que el listado definitivo ya se encuentra disponible en la página web oficial del Municipio, donde vecinos e instituciones pueden consultar la ubicación y secuencia de participación de cada delegación.

El orden de pasada fue definido por el área de Ceremonial y Protocolo del Municipio, que coordinó la organización general del desfile junto a las distintas áreas involucradas en el operativo y las instituciones participantes.

La publicación completa puede consultarse en: sitio oficial del Municipio de Tandil

“Tandil Desfila” formará parte de las actividades oficiales organizadas por el Municipio en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo y volverá a reunir a instituciones educativas, deportivas, culturales, sociales, tradicionalistas, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en una jornada abierta a toda la comunidad.

Desde el Municipio recordaron que la convocatoria estuvo abierta a todas las instituciones del partido, mediante un formulario online coordinado por la Dirección de Ceremonial y Protocolo.

El listado completo puede verse en https://tandil.gob.ar/novedades/617564

Cronograma de cortes de tránsito

A su vez, el Municipio dio a conocer el cronograma de cortes de tránsito previstos para el lunes 25 de mayo con motivo de la realización del desfile.

Los cortes comenzarán a las 7 de la mañana y se mantendrán mientras dure el evento. El operativo incluirá interrupciones en:

Ijurco y Colectora Pugliese

Güemes Norte y Colectora Pugliese

Guernica y Saavedra

av. Balbín y Güemes (Puente Ferroviario)

Roca y Machado

av. Del Valle y Nigro

Duffau y Nigro

Sáenz Peña y Nigro

Mosconi y Nigro

Moreno y Arana

11 de Septiembre y Arana

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y considerar vías alternativas durante el desarrollo de la celebración.