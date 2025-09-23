Tandil – Con la definición de la grilla artística, la Kermese Rural ya palpita su nueva edición

El Municipio de Tandil presentó la grilla completa de espectáculos artísticos que formarán parte de la 4° Kermese Rural y 3° Concurso de Asadores, a desarrollarse el 27 y 28 de septiembre en el Parque de la Industria y el Comercio.

La programación, organizada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, reunirá a artistas locales que le pondrán música, danza y color a las dos jornadas:

Sábado 27 de septiembre

Tutukas

La Casaca de Diego

Valentina Palacios

Iara Vázquez (malambo)

Porfiados

Lolo Rodríguez y Chocho Lovecino

Madretierra

Pateando Sapos

Banda 0

Domingo 28 de septiembre

Zoe Orellano

Juan Cruz Andrés y Andrea Soledad Baracco (pareja de danza)

Daniel Olivera

Catalina Pérez Martón y Santino Andraca (pareja de danza)

Paloma Vilches (malambo)

La Yunta

La Mandinga

Sergio Llera y sus Amigos

Bajo Presión

Las Águilas de la Cumbia

Concurso de Asadores

Junto a la propuesta cultural se desarrollará el 3° Concurso de Asadores, con la participación de 15 equipos que representarán a pueblos y parajes rurales de Tandil. El certamen entregará premios de 500 mil, 300 mil y 200 mil pesos, reafirmando el espíritu de encuentro y tradición que caracteriza al evento.

Una fiesta popular con fuerte identidad

La Kermese Rural contará también con cantinas a cargo de 11 clubes de la Liga Agraria, una feria de emprendedores rurales con representantes de Gardey, El Gallo, De la Canal, Azucena, Cerro Leones, Iraola, Desvío Aguirre, Vela, La Pastora y Afilada, además de juegos y propuestas para toda la familia.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, subrayó que «la Kermese Rural es un ejemplo de cómo el Municipio acompaña y promueve la identidad de cada pueblo, generando espacios de encuentro que visibilizan su trabajo y fortalecen el entramado comunitario”.

La entrada para todo el evento será libre y gratuita e incluirá más atracciones para toda la familia.