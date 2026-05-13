Tandil celebrará la Semana de la Miel con actividades educativas, promoción del consumo y capacitación para productores

Del 14 al 20 de Mayo se desarrollará en Tandil una nueva edición de la Semana de la Miel, una iniciativa que busca promover el consumo de miel y derivados de la colmena, difundir la importancia de la actividad apícola y acercar información a la comunidad sobre el trabajo de productores y productoras locales. Las actividades son impulsadas por la Mesa Apícola local, integrada por instituciones, organismos y representantes del sector productivo.

“Del 14 al 20 de mayo se festeja la Semana de la Miel en todo el país. Y por motivo de ese festejo, acá en Tandil, a través de la Mesa Apícola, hemos organizado una serie de acciones tendientes a promocionar el consumo de la miel y los otros derivados de la colmena”, expresó Guillermo Corbetta, representante de la Mesa Apícola Tandil.



En ese sentido, desde la organización destacaron la continuidad de la propuesta y su impacto en la difusión del consumo interno.

En el marco de la semana, el 24 se realizará una actividad en el Murallón del Dique por el Día de la Miel, de 11 a 20, que incluirá distintas acciones y eventos para la comunidad.

“Esto viene desde el 2015, que fue el año que se lanzó la campaña nacional de la Semana de la Miel y se viene haciendo de forma continua. Indudablemente eso ha ayudado mucho a difundir el consumo”, señaló Gustavo Morteo, de la Cooperativa La Serrana.

Además, agregó que estas iniciativas permiten fortalecer el vínculo entre productores y consumidores: “Nos ha dado la oportunidad de poder comercializar nuestro producto, tener contacto con la gente para aclarar dudas sobre las cualidades, las condiciones y todo lo referido a la miel y la abeja”. La agenda incluirá actividades educativas en escuelas y jardines de infantes, con propuestas orientadas a acercar a niños y niñas al mundo de la apicultura, el rol ambiental de las abejas y los beneficios de la miel como alimento natural. Sobre el trabajo articulado de la Mesa Apícola, Carina Libonatti explicó: “La Mesa Apícola es a nivel municipal y la componen diferentes instituciones, como el Municipio, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el INTA, productores apícolas y cooperativas”. Asimismo, remarcó que durante toda la semana se desarrollarán diferentes actividades de promoción y formación: “Realizamos diferentes actividades a lo largo de esta semana y también durante todo el año hacemos charlas destinadas a los chicos en las escuelas y jardines”. Como parte de las acciones solidarias previstas, productores integrantes de la Mesa Apícola realizarán una donación de frascos de miel al Banco de Alimentos, con el objetivo de ampliar el acceso a este alimento y fortalecer el trabajo comunitario. Al respecto, el director de Asuntos Agropecuarios del Municipio, Matías Posse destacó: “La intención es insertar esta actividad en la comunidad, tanto con las charlas en escuelas como con la posibilidad de hacer llegar miel a gente que habitualmente no tiene acceso”. En el marco de la programación también se realizará una charla técnica destinada a productores y personas vinculadas al sector apícola. La actividad estará a cargo de Joaquín Moja, especialista en nutrición apícola e integrante de INTA Chascomús. La capacitación se llevará adelante el miércoles 20 de mayo a las 15 horas en la Biblioteca del Campus Universitario de la Facultad de Ciencias Veterinarias y abordará la temática: “Receso invernal: evaluación del manejo sanitario y nutricional para la invernada”. Sobre esta propuesta, Carina Libonatti explicó: “Se va a dictar una capacitación hacia los productores, relacionada con el proceso invernal en las colmenas, que será dada por un especialista en nutrición, Joaquín Moja”. Además, durante el mes comenzará una nueva edición del curso de iniciación apícola, una propuesta de formación abierta a toda la comunidad. “Hace 29 años que se viene dando un curso de iniciación apícola entre el Municipio, la Facultad de Ciencias Veterinarias y productores apícolas”, señaló Marcelo Agra. Finalmente, destacó que el curso comenzará el 21 de mayo y contará con encuentros teóricos y prácticos: “Es una propuesta abierta a toda la comunidad, sobre todo a quienes quieren iniciarse en este apasionante mundo de la abeja y la apicultura”.

–Dirección Comunicación y Prensa / Municipio de Tandil