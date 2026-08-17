Taekwondo / El marplatense Tomás Maimone conquistó la medalla de ORO en Suzhou – Japón.

El taekwondista local Tomás Maimone tocó el cielo con las manos este sábado al conquistar la medalla de ORO en el prestigioso «ITF OPEN» disputado en Suzhou, provincia de Jiangsu.

Representando a la Selección Argentina y al Club River Plate de Mar del Plata —donde entrena bajo la guía del Maestro Alejandro Yapuncic—, Maimone fue la gran figura en el cruce estelar entre Argentina y China.

«Un orgullo enorme representar a Argentina y a Mar del Plata en lo más alto del podio», expresó el campeón tras la victoria.

El viaje de la delegación nacional no se detiene: el próximo destino será Seúl, Corea, para competir en el icónico Kukkiwon, la casa madre mundial del Taekwondo.

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N. de la R; fuente Noticias MDQ Mar del Plata.