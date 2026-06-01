SUTEBA y el 3J «Ni Una Menos es una consigna que sigue siendo urgente»

A 11 años de aquel primer grito colectivo que desbordó las plazas y las calles, seguimos denunciando que las violencias por motivos de género continúan arrebatando vidas, hoy la de Agostina.

Por eso este 3 de junio volvemos a encontrarnos en las calles. Porque la organización colectiva sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para exigir un Estado Nacional presente, políticas públicas efectivas, presupuesto para la prevención y el acompañamiento, y una justicia que deje de llegar tarde.

Frente a quienes intentan negar las desigualdades, desmantelar derechos y silenciar nuestras luchas, reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

El Ni Una Menos no es una fecha. Es una lucha cotidiana. Es memoria, organización y resistencia.

Este miércoles 3J nos queremos vivas, libres y con derechos.

Nos encontramos en las calles.

Secretaría de Igualdad de Género y Diversidades SUTEBA LP