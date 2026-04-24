SUTEBA vota el 13 de Mayo de 2026

El Consejo Ejecutivo Provincial del S.U.T.E.B.A. (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires), Personería Gremial Nº 1418, cumple con la publicación de lo resuelto en su reunión del día de 2025, en la cual se decidió:

I.- La convocatoria a elecciones del Consejo Ejecutivo Provincial del S.U.T.E.B.A., integrado por sesenta y siete (67) miembros titulares, de lxs cuales treinta y nueve (39) integrarán el Secretariado Ejecutivo, trece (13) el Secretariado de Niveles y Modalidades de la Educación y diez (10) serán Vocales Titulares. Asimismo, se elegirán cinco (5) Vocales Suplentes. Se elegirá el Secretariado Ejecutivo: 1 Secretarix Gral., 2 Secretarixs Generales Adjuntxs, 1 Secretarix Gremial, 1 Secretarix de Organización, 1 Secretarix de Educación, 1 Secretarix de Salud Laboral, 1 Secretarix Administrativx, 1 Secretarix de Finanzas, 1 Secretarix de Comunicaciones, 1 Secretarix de Derechos Humanos, 1 Secretarix de Igualdad de Géneros y Diversidades, 1 Secretarix de Servicios de Salud y Sociales, 1 Secretarix de Promoción Social y Turismo, 1 Secretarix de Políticas Culturales y Ambientales, 1 Secretarix de Formación Político Sindical, 1 Secretarix de Jubilaciones, 1 Secretarix de Interior, 1 Secretarix de Actas, 1 Subsecretarix Gremial, 1 Subsecretarix de Derechos Laborales y Trabajo Docente, 1 Subsecretarix de Políticas Laborales para los Niveles y Modalidades, 1 Subsecretarix de Organización, 1 Subsecretarix de Formación Docente, 1 Subsecretarix de Planeamiento, Investigación y Estadística Educativa, 1 Subsecretarix de Política Educativa para Niveles y Modalidades, 1 Subsecretarix de Salud Laboral, 1 Subsecretarix de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), 1 Subsecretarix Administrativx, 1 Subsecretarix de Comunicaciones Audiovisuales y Plataformas Digitales, 1 Subsecretarix de Políticas de Comunicación Sindical, 1 Subsecretarix de Derechos Humanos, 1 Subsecretarix de Igualdad de Géneros y Diversidades, 1 Subsecretarix de Servicios de Salud y Sociales, 1 Subsecretarix de Promoción Social y Turismo, 1 Subsecretarix de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, 1 Subsecretarix de Docentes Noveles, Jóvenes y Estudiantes, 1 Subsecretarix de Jubilaciones y 1 Subsecretarix de Interior. En el Secretariado de Niveles y Modalidades de la Educación se elegirá: 1 Secretarix de Educación Inicial, 1 Secretarix de Educación Primaria, 1 Secretarix de Educación Secundaria, 1 Secretarix de Educación Secundaria Técnica, 1 Secretarix de Educación Agraria, 1 Secretarix de Educación Superior, 1 Secretarix de Educación Especial, 1 Secretarix de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, 1 Secretarix de Educación de Adultxs, 1 Secretarix de Formación Profesional, 1 Secretarix de Educación Física, 1 Secretarix de Educación Artística y 1 Secretarix de Educación Privada. (Art. 21 del Estatuto Social).

II.- La convocatoria a elecciones del Tribunal Provincial de Ética y Responsabilidad Sindical, compuesto por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes (Arts. 9 y 9 bis del Estatuto Social).

III.- La convocatoria a elecciones de la Comisión Revisora de Cuentas: se elegirán tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes (Art. 29 del Estatuto Social).

IV.- La convocatoria a elecciones de Delegadxs Paritarixs en Convenciones Colectivas de Trabajo: se elegirán diez (10) miembros titulares y diez (10) miembros suplentes (Art. 71 del Estatuto Social).

V.- La convocatoria a elecciones de la totalidad de los cargos de todos los Consejos Ejecutivos de Seccional, cada una en su distrito de conformidad a la proporción según cantidad de afiliadxs (Arts. 33, 34 y 35 del Estatuto Social).

.- La convocatoria a elecciones de la totalidad de Delegadxs Congresales al Congreso del S.U.T.E.B.A., titulares y suplentes en la proporcionalidad establecida (Art. 53 del Estatuto Social).

VII.- La convocatoria a elección de Delegadxs Congresales al Congreso de la C.T.E.R.A., titulares y suplentes en la proporcionalidad establecida (Art. 53 del Estatuto Social).

Las listas de candidatxs deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la presente publicación, venciendo dicho plazo a la medianoche o a las 0:00 hs. del día de 2026.

Los padrones de afiliadxs se encontrarán desde la fecha y por treinta (30) días exhibidos en las Sedes Sindicales, a efectos de que lxs afiliadxs puedan solicitar que se subsanen errores, exclusiones o inclusiones injustificadas (Art. 69 del Estatuto Social).

La Junta Electoral Central cumplirá sus funciones de organizar y fiscalizar los comicios constituyéndose en la Sede Central del S.U.T.E.B.A., ubicada en la Calle Piedras Nº 740, C.A.B.A

Los comicios de renovación de todos los cargos mencionados en los ítems anteriores se realizarán mediante el voto secreto y directo de lxs afiliadxs, en los términos contenidos en nuestros Estatutos Sociales de conformidad con la Ley Nº 23.551 y su Dec. Regl. N° 467/88, en una sola jornada a realizarse el día DE 2026, desde las 8:00 (ocho) hs a las 17:00 (diecisiete) hs en todas las mesas constituidas en los lugares de votación; en el horario de 8:00 a 18:00 hs en las mesas que contengan el padrón general de cada Seccional o Junta Promotora, de 6:30 a 18:00 hs en la Mesa de Isla – Tigre y, en San Fernando, de 6:30 a 18:00 hs en la Mesa de la Estación Fluvial, hasta las 15:00 hs en la Mesa de la PP 20, la Mesa Sindical hasta las 18:00 hs y el resto de las Mesas hasta las 17:00 hs; siendo las mesas de votación las que, a continuación, se detallan: ver archivo adjunto.