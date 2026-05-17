SUTEBA invita a sumarse a la Junta de firmas por la zona fría

17 mayo, 2026 Pablo Tusq destacados, Zonales y Regionales 0

Compañeras y compañeros:

Los convocamos a sumarse a la campaña de firmas en defensa de la Zona Fría para las tarifas de gas frente al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca recortar este beneficio y perjudicar a distritos bonaerenses como Tandil, Ayacucho, Mar del Plata, Azul, Olavarría, Bahía Blanca, Necochea y otras ciudades incorporadas al régimen por sus condiciones climáticas.

La medida pretende eliminar o restringir descuentos del 30% y 50% en las tarifas y podría dejar sin cobertura a unos 800.000 hogares bonaerenses, afectando a más de 1,3 millones de personas. En ciudades como Tandil el impacto sería muy fuerte sobre trabajadores, jubilados y familias.

No es un privilegio: es una compensación frente a las bajas temperaturas y el mayor consumo de gas que tienen nuestras ciudades.

Te pedimos que puedas sumar tu firma y compartir esta campaña.

[Agregar aquí enlace a la juntada de firmas]

Fraternalmente.

https://www.change.org/p/en-defensa-de-la-zona-fr%C3%ADa-en-general-pueyrredon-tandil-y-sur-bonaerense?recruiter=1411469162&recruited_by_id=770907f0-4b30-11f1-a7a4-87237710bcd2&utm_source=share_petition&utm_campaign=starter_dashboard&utm_content=next_steps&utm_medium=mobileNativeShare&utm_term=starter_dashboard_web&utm_recruited_by_id=770907f0-4b30-11f1-a7a4-87237710bcd2&utm_recruiter=1411469162&share_id=RqNPff4gFz

 

SALUDOS
LUCIA

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