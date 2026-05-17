SUTEBA invita a sumarse a la Junta de firmas por la zona fría

Compañeras y compañeros:

Los convocamos a sumarse a la campaña de firmas en defensa de la Zona Fría para las tarifas de gas frente al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca recortar este beneficio y perjudicar a distritos bonaerenses como Tandil, Ayacucho, Mar del Plata, Azul, Olavarría, Bahía Blanca, Necochea y otras ciudades incorporadas al régimen por sus condiciones climáticas.

La medida pretende eliminar o restringir descuentos del 30% y 50% en las tarifas y podría dejar sin cobertura a unos 800.000 hogares bonaerenses, afectando a más de 1,3 millones de personas. En ciudades como Tandil el impacto sería muy fuerte sobre trabajadores, jubilados y familias.

No es un privilegio: es una compensación frente a las bajas temperaturas y el mayor consumo de gas que tienen nuestras ciudades.

Te pedimos que puedas sumar tu firma y compartir esta campaña.

[Agregar aquí enlace a la juntada de firmas]

Fraternalmente.