SUTEBA invita a Inscribirse al Curso «Infancias en dictadura: memorias, transmisión y experiencias»

16 agosto, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

Les invitamos a inscribirse y participar de este importante curso de posgrado emitido por FLACSO Argentina, para el cual los afiliados del SUTEBA tienen un 20% de descuento en la inscripción.

Por favor, quienes se inscriban, nos avisan al mail: manon@suteba.org.ar

📢 Inscripción abierta al Curso de posgrado «Infancias en dictadura: memorias, transmisión y experiencias»…

👤 Dirección Académica: Patricia R. Redondo

💻 Modalidad a distancia

📓 Inicio: 19 de Agosto de 2026

🔗 Más información e inscripción: https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/infancias-en-dictadura/inscripcion/

✉️ Informes : infancias@flacso.org.ar

👉🏽 Fundamentos del curso: https://flacso.org.ar/formacion-academica/infancias-en-dictadura/

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