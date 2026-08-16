SUTEBA invita a Inscribirse al Curso «Infancias en dictadura: memorias, transmisión y experiencias»

Les invitamos a inscribirse y participar de este importante curso de posgrado emitido por FLACSO Argentina, para el cual los afiliados del SUTEBA tienen un 20% de descuento en la inscripción.
Por favor, quienes se inscriban, nos avisan al mail: manon@suteba.org.ar
📢 Inscripción abierta al Curso de posgrado «Infancias en dictadura: memorias, transmisión y experiencias»…
👤 Dirección Académica: Patricia R. Redondo
💻 Modalidad a distancia
📓 Inicio: 19 de Agosto de 2026
🔗 Más información e inscripción: https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/infancias-en-dictadura/inscripcion/
✉️ Informes : infancias@flacso.org.ar
👉🏽 Fundamentos del curso: https://flacso.org.ar/formacion-academica/infancias-en-dictadura/
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