SUTEBA confirma el cronograma de cobro de jubilados y pensionados / También propuesta salarial

PROPUESTA SALARIAL DOCENTE

Con el objetivo de sostener el Poder Adquisitivo de las y los trabajadores en el día de hoy retomamos la negociación colectiva tal como nos comprometimos en la última audiencia paritaria del 16 de mayo. Al igual que en dicha oportunidad necesitamos contextualizar la presente propuesta en el complejo escenario macroeconómico que fue descripto e informado a las representaciones gremiales el día 28 de Junio.

A modo de resumen y como datos de relevancia en esta audiencia se señalan: 1) una pérdida en la recaudación total de la PBA de $1,5 billones durante el primer semestre (17%), 2) una deuda del Gobierno Nacional con la Provincia estimada en $6,3 billones también durante el 1er semestre (entre ellas el FONID), 3) una caída de 120 mil puestos de trabajo formales a nivel nacional, de los cuales 22 mil de ellos fueron en el sector público, 4) 266 mil nuevos desocupados en el primer trimestre, 60% de ellos se ubican en la provincia, etc.

En este marco, el Poder Ejecutivo trae una propuesta de aumento salarial con vigencia desde el 1° de julio que implica un incremento adicional de 6,5 puntos porcentuales respecto a la escala salarial vigente en junio pasado (acordada en la audiencia de mayo). De esta manera los salarios en términos acumulados respecto del cierre de la paritaria 20231 se habrán incrementado en 8,7% a partir de enero, 28,7% a partir de febrero, 42,2%

a partir de marzo, 51,7% a partir de abril, 59,2% a partir de mayo y 69,55 % a partir de julio (10,35 pp adicionales).

A tal fin se propone incrementar los siguientes conceptos que conforman el salario provincial desde el 1° de julio de 2024:

a) Pesos $12.000 nuevos al sueldo básico del preceptor índice 1.

b) Incrementar en $2.500 la bonificación remunerativa no bonificable (liquidada bajo código 455).

c) Incrementar en $ 10.000 la bonificación remunerativa no bonificable para los cargos del índice escalafonario 1.1 (liquidada bajo código 438)

d) Incrementar en 5,5 puntos porcentuales la bonificación remunerativa no bonificable del 84,25% del sueldo básico que perciben los preceptores, quedando entonces en 89,75% (liquidada bajo los códigos 653 y 663)

1 El cierre de la paritaria 2023 consistió en un incremento del 15%, con vigencia desde el 1° de enero de 2024, sobre las

escalas salariales acordadas en noviembre de 2023.

e) Incrementar en 4,25 puntos porcentuales, elevando del 33,15% al 37,40% el porcentaje a aplicar sobre el sueldo básico correspondiente al índice escalafonario 1, para el cálculo de la bonificación remunerativa no bonificable establecida en el artículo 11° del Decreto N° 2271/15 (liquidada bajo el código 667) para las prestaciones en Horas Cátedra y/o Módulos, cargos no jerárquicos, a los que no se accedan por Concurso o Prueba de

Selección, de la Enseñanza Secundaria, Secundaria de Adultos y Formación Profesional, Artística y Superior, excluyendo a los Preceptores.

Como resultado el sueldo básico del Preceptor índice 1 y del Maestro de Grado índice 1.1 quedan establecidos en los siguientes montos e incrementos, respectivamente:

Valores resultantes para la Bonificación Remunerativa No Bonificable código 455:

Mayo Julio

Sueldo Básico Preceptor índice 1 $ 183.096,0 $ 195.096,0 $ 12.000,0 6,6%

Sueldo Básico Maestro de Grado índice 1.1 $ 201.405,6 $ 214.605,6 $ 13.200,0 6,6%

Incremento en % respecto junio (escala mayo) 2024

2024 Concepto

Mayo Julio Bonificación Remunerativa No Bonificable código 455 $ 90.798,00 $ 93.298,0 $ 2.500,0 Concepto Incremento en $ respecto junio (escala mayo) 2024

Valores resultantes para la Bonificación para cargos con índice 1,1 código 438:

De esta manera, los sueldos de bolsillo (netos de aportes previsionales y asistenciales) para algunas categorías representativas, sin considerar los Fondos Nacionales correspondientes al Incentivo Docente y a la Bonificación Conectividad/ Material Didáctico2, alcanzarán los siguientes

montos en el mes de julio 2024:

Reapertura paritaria 2024:

En el mes de agosto de retomará la negociación colectiva correspondiente a la paritaria 2024.

2 Los Aportes del Gobierno Nacional, conforme la Paritaria Nacional Docente celebrada el día 8 de septiembre de 2023, fueron establecidos en los siguientes montos: FONID $ 16.450 + Conectividad/ Mat. Didáctico $ 12.250 (suma de FONID TOTAL $28.700)