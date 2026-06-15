SUTEBA – Acuerdo Paritario sobre Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por Hechos de Violencia y Acoso a Docentes

Desde el SUTEBA informamos que la Dirección General de Cultura y Educación comunicó oficialmente a las autoridades educativas la plena aplicación del Acuerdo Paritario sobre Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por Hechos de Violencia y Acoso a los Trabajadores Docentes, y su notificación a PROVART, la aseguradora encargada de las prestaciones del régimen de autoaseguro.

Esta medida constituye un avance concreto en una demanda que nuestro sindicato viene sosteniendo en el ámbito de la Paritaria Provincial, donde logramos la firma de un acuerdo específico para abordar las situaciones de violencia y acoso que afectan a los trabajadores de la educación.

A partir de esta comunicación, cuando se produzcan hechos de violencia en el ámbito escolar que afecten la salud psicofísica de una o un docente, las autoridades de los establecimientos deberán garantizar que, al realizar la denuncia ante la ART, se haga referencia expresa al Acuerdo Paritario y se arbitren los mecanismos necesarios para asegurar una cobertura integral conforme a la normativa vigente.

Se trata de un reconocimiento fundamental: la violencia que irrumpe en las escuelas no puede ser naturalizada ni considerada un problema individual. Es una problemática laboral que requiere prevención, acompañamiento, reparación y la intervención activa del Estado.

Este nuevo paso reafirma la importancia de la organización sindical y de la negociación colectiva como herramientas para ampliar derechos y proteger a quienes todos los días sostienen la escuela pública.

Desde el SUTEBA seguiremos impulsando la plena implementación de este acuerdo en cada distrito y en cada escuela, acompañando a los compañeros que atraviesen situaciones de violencia y exigiendo que se garanticen todas las medidas de resguardo y reparación previstas.

SECRETARIA GREMIAL – SUTEBA PROVINCIA