SUTEBA acompañó a los docentes que rindieron el concurso para directores titulares

SUTEBA PRESENTE: SEGUNDA INSTANCIA DEL CONCURSO DE DIRECTIVXS TITULARES DE SECUNDARIA

Cientos de afiliados al Suteba participaron el pasado jueves, de la Segunda Instancia del Concurso de Directores Titulares de Escuelas Secundarias.

SUTEBA estuvo acompañando desde los comienzos del proceso a través de espacios de formación, como resultado de una decisión de política sindical atravesada por nuestras demandas paritarias por más cargos, estabilidad laboral y mejores condiciones institucionales para enseñar y aprender. ¡Felicitamos a quienes están rindiendo!

Veedores gremiales estuvieron presentes hoy en toda la Provincia junto a los compañeros de los distritos en cada una de las 16 regiones. Felicitamos a todos los compañeros.

La defensa de la Escuela Pública es un logro colectivo. Suteba sigue luchando por mejores condiciones para enseñar y aprender en las Escuelas Secundarias.