Stand de Glitter…Maquillaje con glitter, para que tu fiesta sea única / Comunicate al 2494-341741

Stand de Glitter…Maquillaje con glitter en polvo, gel y spray, pinta pelos, strass, gemas, face gems, tattoo con glitter, tattoo temporales personalizados, todo lo que necesitas para hacer brillar tu fiesta, Viví la experiencia Glitter bar!!!

Es una nueva propuesta de Julieta y Carolina Cristodulakis !!!

Glitter

Strass

Gemas

Face gems

Tattoo temporales

Tattoo personalizados

Tattoo de glitter

Y contanos para todos los eventos, cumples de 15, casamientos, fiestas infantiles, empresariales, recibidas, reunión familiar, todo para hacer brillar tu fiesta!

Lo nuevo

Contamos con Cabina espejada…Perfecta para captar los mejores momentos de tu evento…Diseños personalizados, original, elegante, divertida, contáctanos para consultas y reserva de fecha. Atención…Agenda de Agosto y Septiembre abierta.

Buscanos en Instagram como Glitterbarayacucho, o comunicate con Julieta y Carolina Cristodulakis al 2494-341741.