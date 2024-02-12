Soñada…Así es esta Toyota Corolla Cross 2.0 Seg Cvt 2022 con 18000 km que tiene para vos «Autos Oscar»

Toyota Corolla Cross 2.0 Seg Cvt 2022 con 18000 km.
UN TOTAL DE SIETE AIRBAGS – ABS+ EBD – SISTEMA DE PRE-COLISION FRONTAL – SISTEMA DE ALERTA CAMBIO DE CARRIL – ALARMA ANTIRROBO – SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE – CONTROL DE ESTABILDAD – CONTROL DE TRACCION – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – ALERTA DE TRAFICO TRASERO – ALERTA DE PUNTO CIEGO – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO – LEVAS AL VOLANTE – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD -ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – ESPEJOS CON COMANDO ELECTRICOS – TAPIZADOS DE CUERO ECOLOGICO – LLANTAS DE ALEACION R18 – TECHO SOLAR – PANTALLA TACTIL DE 7″ – CAMARA DE ESTACIONAMIENTO – SISTEMA DE ENCENDIDO CON BOTON – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO Y TRASERO – SENSORES DE LLUVIA –
AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA –
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA – VOLANTE MULTIFUNCION –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12 hs y de 16:00 a 20 hs Sábados de 8:30 a 13hs
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