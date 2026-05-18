SINTEL entregará servicio aún en corte de energía

El corte de energía de este martes en todo el centro de la ciudad (ver aparte) y que afectará zonas como barrios Jardín, Padre Gallo, entre otros, continuando el miércoles con más cortes, también genera inquietud en lo que será el servicio de internet. Ayacuchoaldia.com.ar consultó al Ing. Néstor Colavita, propietario de Sintel Net, quien aseguró que «En nuestra red de Sintel vamos a tener Internet continuamente porque tenemos UPS (Baterías) propias, en el local del centro tenemos grupo electrógeno. Nosotros vamos a andar, vamos a estar activos».

Esto permitirá que quienes posean una unidad UPS o grupo electrógeno para generar electricidad en su vivienda o local, podrán contar con Internet de Sintel, y así abastecer el router para que éste entregue wifi doméstico.

El resto de los usuarios, al no tener electricidad para alimentar los router, es no podrán estar conectados, más allá que por la red sí haya Internet.