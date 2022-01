Sin Messi ni Scaloni, Argentina enfrenta a Chile en Calama por las Eliminatorias

El equipo nacional jugará desde las 21.15 en el Estadio Zorros del Desierto por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Selección no tendrá al crack rosarino ni al DT, por Covid positivo.

La Selección Argentina visita a Chile en el Estadio Zorros del Desierto por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El conjunto nacional, sin Lionel Messi, quien no fue convocado, ya está clasificado a la Copa del Mundo, pero buscará achicar la ventaja que lleva Brasil.

El encuentro se disputará desde las 21:15 (televisación de la TV Pública y TyC Sports) en el estadio Zorros del Desierto de Calama, escenario utilizado habitualmente por el Cobreloa que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El arbitraje irá por cuenta del brasileño Anderson Daronco.

Con la tranquilidad de haber asegurado la presencia en Qatar, el entrenador Lionel Scaloni (no estará esta noche) decidió darle descanso al capitán del seleccionado, luego de haber tenido un agitado 2021 que incluyó la conquista de la Copa América.

A su vez, La Pulga recién está sumando sus primeros minutos en lo que va del año con la camiseta del Paris Saint-Germain ya que se contagió de coronavirus entre Navidad y Año Nuevo en Rosario y la recuperación le demandó bastante tiempo. Por ese motivo, debido al gran presente del combinado argentino, el crack se tomará un breve descanso.

Unas de las novedades será la ausencia de Lionel Scaloni quien dio positivo en coronavirus, por lo que no podrá viajar con la Selección argentina a Chile. Pablo Aimar tampoco irá al país trasandino por ser contacto estrecho.

A esa situación se sumó otro caso de Covid-19, pero entre los jugadores. «Por otra parte, cómo última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y (Emiliano) Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar», informó el DT del conjunto nacional en conferencia de prensa.

Así las cosas, quienes dirigirán al equipo en Calama serán Walter Samuel y Roberto Ayala, habituales asistentes de Scaloni. Mientras tanto, otro ex defensor de la Selección, Diego Placente, actual DT de la Sub 15, se sumó al cuerpo técnico.

Argentina expondrá su invicto de 27 partidos (17 triunfos y 10 empates en los últimos dos años y medio) ante un Chile urgido de sumar, ya que por el momento se ubica fuera de puestos de pasaje directo e incluso repechaje. Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte -asumió en la quinta fecha en lugar del colombiano Reinaldo Rueda- suman 16 puntos, por detrás de Perú y Colombia (17), Ecuador (23) y las ya clasificadas Argentina (29) y Brasil (35).

«Será un partido muy difícil. Chile es un rival que sabe lo que quiere. No se le dieron algunos resultados y ahora querrán ganar sí o sí. Espero que los jugadores que van a salir en cancha sigan demostrando que están a la altura. Debemos brindar diferentes alternativas de juego. Creemos que puede ser un buen momento para probar otras cosas», enfatizó Scaloni en cuanto a su rival.

Pero a pesar de las caras nuevas y las ausencias, con respecto a la última presentación del equipo, 0 a 0 ante Brasil en San Juan en noviembre pasado, habría sólo dos cambios: Lisandro Martínez por Cuti Romero y Paulo Dybala por Messi. «El equipo lo tengo decidido pero, con todo lo que estamos pasando, es imposible comunicarlo. Llegando a Chile harán PCR y este jueves tendremos los resultados», indicó Scaloni.

En el partido de la primera rueda, en junio de 2021, fue 1 a 1 en Santiago del Estero con goles de Lionel Messi, de penal, en el primer tiempo y de Alexis Sánchez a falta de diez minutos para el final. Diez días después se volvieron a ver las caras por el debut en la Copa América de Brasil y también fue 1 a 1: tantos Messi de tiro libre a los 33 y Eduardo Vargas a los 57, tras un penal atajado por Dibu Martínez a Arturo Vidal.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Chile

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Alejandro Gómez o Paulo Dybala o Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



El posible once de Chile vs. la Selección Argentina

Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza o Charles Aránguiz, Tomás Alarcón o Erick Pulgar, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte.

N. de la R; fuente Súper Deportivo.