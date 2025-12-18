Seguirá vigente la Zona Fría para Ayacucho. El proyecto de La Libertad Avanza incluía una restricción de esa normativa que se había logrado desde hace unos años y que en el caso de que hubiera prosperado, se habrían eliminado descuentos en las boletas de gas en zonas que han sido reconocidas como frías, y que por ende, resulta lógico que tuvieran boletas diferenciadas.

El capítulo 11 de la denominada «ley de leyes», que logró 117 votos positivos contra 123 negativos y 2 abstenciones, incluía recortes del gasto en diferentes áreas. Entre otras, restringía el régimen de Zona Fría en diversas regiones del país, por ejemplo Ayacucho y buena parte de los distritos de la zona.

La Zona Fría es un beneficio de descuento en las boletas del gas en regiones donde las temperaturas promedio son muy bajas. En el caso de nuestra ciudad, se otorgó durante el gobierno de Alberto Fernández y suele recibir el cuestionamiento de las provincias con temperaturas más altas ya que reclaman una modalidad similar de descuento en las tarifas de electricidad.