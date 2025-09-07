Se votó – Domingo de elecciones / En nuestra ciudad con normalidad – Algo más del 60%

Una nueva fiesta cívica se concretó en este domingo 7 donde los bonaerenses acudimos a las urnas nuevamente para elegir a legisladores, ya que en nuestra ciudad como parte de la 5a Sección Electoral, renovará una mitad del Concejo Deliberante como Consejo Escolar.

A su vez, también se renovarán parcialmente las cámaras de Diputados y Senadores provinciales.

Sobre las 18, cuando cerraba la posibilidad de vota, se estimaba que el porcentaje de votantes superaba apenas el 60 % en cada una de las escuelas de Ayacucho, según hicieron saber los fiscales y referentes de las listas que compiten por las bancas en nuestro HCD.

Vale señalar que en algunos establecimientos la elección comenzó con minutos de demora ya que las autoridades policiales permitieron el ingreso a las autoridades de mesa como fiscales muy encima del horario, que llevó a retrasos pero de no más de 15 o 20 minutos.

Como saber donde votar…Ingresa al siguiente link:

https://dondevoto.org/?gad_source=1&gad_campaignid=22931285264&gclid=CjwKCAjwiNXFBhBKEiwAPSaPCResfqrhPBlqT_F7VDNTFi6wmnbxmuNLp4JiM_Uo5KYhAAmqEGAqzRoCPLAQAvD_BwE

N.de la R; agradecemos a nuestra colega y amiga Graciela González.