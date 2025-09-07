Se vota – Domingo de elecciones / En nuestra ciudad con normalidad

Una nueva fiesta cívica ya comenzó en este domingo 7 donde los bonaerenses acudimos a las urnas nuevamente para elegir a legisladores, ya que en nuestra ciudad como parte de la 5a Sección Electoral, renovará una mitad del Concejo Deliberante como Consejo Escolar.

A su vez, también se renovarán parcialmente las cámaras de Diputados y Senadores provinciales.

Vale señalar que en algunos establecimientos la elección comenzó con minutos de demora ya que las autoridades policiales permitieron el ingreso a las autoridades de mesa como fiscales muy encima del horario, que llevó a retrasos pero de no más de 15 o 20 minutos.

Como saber donde votar…Ingresa al siguiente link:

https://dondevoto.org/?gad_source=1&gad_campaignid=22931285264&gclid=CjwKCAjwiNXFBhBKEiwAPSaPCResfqrhPBlqT_F7VDNTFi6wmnbxmuNLp4JiM_Uo5KYhAAmqEGAqzRoCPLAQAvD_BwE

N.de la R; agradecemos a nuestra colega y amiga Graciela González.