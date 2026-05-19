Se vienen las vacaciones de invierno – En Provincia de Bs As, del 20 al 31/7

Un momento sumamente esperado del año, que en este 2026 tendrá el siguiente cronograma.
Cuándo son las vacaciones de invierno, provincia por provincia;
- BUENOS AIRES: 20 al 31 de julio
- CABA: 20 al 31 de julio
- CATAMARCA: 13 al 24 de julio
- CHACO: 20 al 31 de julio
- CHUBUT: 13 al 24 de julio
- CÓRDOBA: 06 al 17 de julio
- CORRIENTES: 13 al 24 de julio
- ENTRE RÍOS: 06 al 17 de julio
- FORMOSA: 13 al 24 de julio
- JUJUY: 13 al 24 de julio
- LA PAMPA: 13 al 24 de julio
- LA RIOJA: 13 al 24 de julio
- MENDOZA: 06 al 17 de julio
- MISIONES: 13 al 24 de julio
- NEUQUÉN: 13 al 24 de julio
- RÍO NEGRO: 13 al 24 de julio
- SALTA: 13 al 24 de julio
- SAN JUAN: 06 al 17 de julio
- SAN LUIS: 06 al 17 de julio
- SANTA CRUZ: 13 al 24 de julio
- SANTA FE: 06 al 17 de julio
- SANTIAGO DEL ESTERO: 20 al 31 de julio
- TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR: 13 al 24 de julio
- TUCUMÁN: 13 al 24 de julio
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