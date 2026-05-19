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Se vienen las vacaciones de invierno – En Provincia de Bs As, del 20 al 31/7

19 mayo, 2026 Pablo Tusq destacados, Sociales 0

Un momento sumamente esperado del año, que en este 2026 tendrá el siguiente cronograma.

Cuándo son las vacaciones de invierno, provincia por provincia;

  • BUENOS AIRES: 20 al 31 de julio
  • CABA: 20 al 31 de julio
  • CATAMARCA: 13 al 24 de julio
  • CHACO: 20 al 31 de julio
  • CHUBUT: 13 al 24 de julio
  • CÓRDOBA: 06 al 17 de julio
  • CORRIENTES: 13 al 24 de julio
  • ENTRE RÍOS: 06 al 17 de julio
  • FORMOSA: 13 al 24 de julio
  • JUJUY: 13 al 24 de julio
  • LA PAMPA: 13 al 24 de julio
  • LA RIOJA: 13 al 24 de julio
  • MENDOZA: 06 al 17 de julio
  • MISIONES: 13 al 24 de julio
  • NEUQUÉN: 13 al 24 de julio
  • RÍO NEGRO: 13 al 24 de julio
  • SALTA: 13 al 24 de julio
  • SAN JUAN: 06 al 17 de julio
  • SAN LUIS: 06 al 17 de julio
  • SANTA CRUZ: 13 al 24 de julio
  • SANTA FE: 06 al 17 de julio
  • SANTIAGO DEL ESTERO: 20 al 31 de julio
  • TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR: 13 al 24 de julio
  • TUCUMÁN: 13 al 24 de julio

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