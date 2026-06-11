Se viene la apertura del Mundial 2026 – Juegan México vs Sudáfrica

- La espera se terminó: este jueves comienza el Mundial 2026, una edición histórica a la que Argentina llega con la ilusión de sumar su cuarta estrella, tres años y medio después de coronarse en Qatar.
- Lionel Messi, que cumplirá 39 años durante la competencia, disputará su sexto Mundial y, muy probablemente, el último de su carrera. De esta manera, establecerá un récord inédito de participaciones en la máxima cita del fútbol.
- La Selección, que debutará el próximo martes frente a Argelia, llega con la base del equipo que se consagró campeón en Lusail y con firmes aspiraciones de revalidar el título. Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania e Inglaterra aparecen como sus principales amenazas.
- La ceremonia de apertura comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario emblemático donde se consagraron Pelé y Diego Maradona.
- El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en ese mismo estadio desde las 16:00. El encuentro será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports.
- El torneo contará con 104 partidos distribuidos en 16 sedes y se extenderá hasta el 18 de julio, fecha en la que se disputará la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Este jueves 11 de junio de 2026 arranca la Copa Mundial y lo hace con dos partidos correspondientes al Grupo A del torneo.
Los aficionados al fútbol de todo el mundo podrán seguir la acción de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio a través de los blogs en directo oficiales del torneo.
Calendario y horarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Todos los horarios son del Este de Estados Unidos
Jueves, 11 de junio 2026
15:00 – México v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
En la primera jornada de la Copa Mundial, México abrirá el torneo ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, sede de las ediciones de 1970 y 1986. El Tri sueña con comenzar con el pie derecho en un grupo que promete ser parejo y disputado. El conjunto que dirige Javier Aguirre deberá aprovechar la presión de su afición, que sueña con cosas grandes.
22:00 – República de Corea v Chequia – Grupo A – Estadio Guadalajara
En el segundo turno, República de Corea y Chequia se medirán en un duelo que podría determinar el destino de ambos equipos en la competencia. El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que la República Checa regresa al escenario mundial tras 20 años de ausencia. Este será el primer encuentro entre ambos equipos en la Copa del Mundo.
Comentarios