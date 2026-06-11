Se viene la apertura del Mundial 2026 – Juegan México vs Sudáfrica

Este jueves 11 de junio de 2026 arranca la Copa Mundial y lo hace con dos partidos correspondientes al Grupo A del torneo.

Los aficionados al fútbol de todo el mundo podrán seguir la acción de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio a través de los blogs en directo oficiales del torneo.

Todos los horarios son del Este de Estados Unidos

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 – México v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

En la primera jornada de la Copa Mundial, México abrirá el torneo ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, sede de las ediciones de 1970 y 1986. El Tri sueña con comenzar con el pie derecho en un grupo que promete ser parejo y disputado. El conjunto que dirige Javier Aguirre deberá aprovechar la presión de su afición, que sueña con cosas grandes.

En el segundo turno, República de Corea y Chequia se medirán en un duelo que podría determinar el destino de ambos equipos en la competencia. El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que la República Checa regresa al escenario mundial tras 20 años de ausencia. Este será el primer encuentro entre ambos equipos en la Copa del Mundo.