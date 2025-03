Se viene la 7ma Vuelta MTB Rural de Batán los días 22 y 23 de Marzo – Crono Kilómetro Infinito

7ta. VUELTA MTB RURAL BATAN / 22 y 23 – MARZO – 2025 / BATAN

Ficha técnica



Cuando: Domingo 23 de Marzo de 2025

Dónde: Estancia El Mojón. Calle Las Charitas y 144 Batan. Ubicación CLIK ACA

Organiza: Batan Bike

Crono: Kilometro Infinito

Cronograma:

Sábado 22/03/2025: De 10 a 19 hs. Acreditación y entrega de kits. Obligatoria para residentes de Batan, Mar del Plata y zonas aledañas.

Domingo 23/03/2025:

7,00 a 8,00 hs. Acreditación y entrega de kits. Para corredores que viajen de otras localidades

9 hs. Inicio de la competencia

COMPETITIVAS – 76 KMS – Excepto, Juveniles y Master E que harán 38 kms.

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025)

DAMAS

Damas PRO “libre”

“A” – hasta 29 años, (Clases 1996 / 97 / 98 y posteriores) – 76 KMS.

“B” de 30 a 39 años (Clases 1986 a 1995) – 76 KMS.

“C” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985) – 76 KMS.

“D” de 50 años en más (1975 / 74 / 73 y anteriores) – 76 KMS.

CABALLEROS

Caballeros PRO “libre”

Juveniles hasta 18 años (Clases 2007 / 2008/ 2009 y posteriores) – 38 KMS.

Elite de 19 a 29 años (Clases 1996 a 2006) – 76 KMS.

Master A1 de 30 a 34 años (Clases 1991 a 1995) – 76 KMS.

Master A2 de 35 a 39 años (Clases 1986 a 1990) – 76 KMS.

Master B1 de 40 a 44 años (Clases 1981 a 1985) – 76 KMS.

Master B2 de 45 a 49 años (Clases 1976 a 1980) – 76 KMS.

Master C1 de 50 a 54 años (Clases 1971 a 1975) – 76 KMS.

Master C2 de 55 a 59 años (Clases 1966 a 1970) – 76 KMS.

Master D1 de 60 a 64 años (Clases 1961 a 1965) – 76 KMS.

Master D2 de 65 a 69 años (Clases 1956 a 1960) – 76 KMS.

Master E de 70 a 74 años (Clases 1951 a 1955) – 38 KMS.

GRAVEL “única” – 76 KMS.

E-BIKE “única” – 76 KMS.

PROMOCIONALES – 38 KMS

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025)

DAMAS

“A” – hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

“B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

“C” de 50 años en más (1975 / 74 / 73 y anteriores)

CABALLEROS

“A” – hasta 39 años, (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

“B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

“C” de 50 años en más (1975 / 74 / 73 y anteriores)

PRINCIPIANTES – 20 KM S

(se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025)

DAMAS

“A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 /88 y posteriores)

“B” de 40 años en más (Clases 1985 / 84 / 83 y anteriores)

CABALLEROS

“A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 /88 y posteriores)

“B” de 40 años en más (Clases 1985 / 84 / 83 y anteriores)

Los menores de edad, en cualquier categoría, deberán llevar una autorización firmada por padre, madre o tutor.

CUPOS LIMITADOS – NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA CARRERA

NO HAY PREINSCRIPCIÓN, HASTA QUE NO ESTÁ EFECTIVIZADO EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN NO SE RESERVA EL LUGAR.

APERTURA DE INSCRIPCIÓN 20/01/25 – CIERRE DE INSCRIPCIÓN 20/03/2025

FECHAS Y COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Desde el 20/01/2025 hasta el 21/02/2025:

Competitivos y PRO $ 45.000

Promocionales: $ 40.000

Principiantes: $ 35.000

Del 22/02/2025 al 11/03/2025:

Competitivos y PRO $ 50.000

Promocionales: $ 45.000

Principiantes: $ 40.000

Del 12/03/2025 al 20/03/2025:

Competitivos y PRO $ 60.000

Promocionales: $ 55.000

Principiantes: $ 45.000

Derechos de inscripción:

– Medalla Finisher

– Tres puestos de hidratación y frutas, en el circuito y la llegada.

– Número de corredor.

– Seguro del corredor.

– Dos ambulancias con médicos.

– Cinco puestos de asistencia y primeros auxilios a cargo de los bomberos de Sierra de los Padres.

– Kit del corredor.

– Premiación.

TODOS LOS CORREDORES DE MAR DEL PLATA Y ALREDEDORES DEBERÁN ACREDITARSE el sábado 9 en el predio de la competencia de 10 a 19 hs.

Modos de inscripción: envias tus datos por esta página y a vuelta de correo te enviaremos los datos de la cuenta para realizar el depósito. Hasta que no realizas el pago y envíes el comprobante del mismo NO TENES EL LUGAR ASEGURADO.

La respuesta al envío de datos NO ES AUTOMÁTICA, se responde regularmente de lunes a viernes a las 13 hs. y a las 19 hs.

CLIK ACA, para enviar tus datos (ya pueden inscribirse)



Centros de Inscripción Habilitados:

Mar del Plata: Golden Bike, Alberti 1266.

Tandil: Nutri Sport

Castelli: Arispebike, Mitre 621.

Olavarría: Planet Bike, Vicente López 3190.

O en las carreras donde este Kilometro Infinito.

Premiación:

En todas las Categorías: 1º al 5, trofeos.

General Competitiva (incluye PRO), efectivo del 1º al 10º con la siguiente escala, tanto para damas como para caballeros.

1º $ 200.000 – 2º $ 160.000 – 3º $ 140.000 – 4º $ 120.000 – 5º $ 100.000

6º $ 80.000 – 7º $ 60.000 – 8º $ 40.000 – 9º $ 40.000 – 10º $ 40.000

General Promocional del 1º al 5º, en Damas y Caballeros.

General Principiantes del 1º al 5º, en Damas y Caballeros.

HABRA SERVICIO DE CANTINA

Informes: (0223) 15-4360342 (Marcelo) / (0223) 15-5048242 (Carina)

E-mail: marcelobonelli73@gmail.com

IG: @batan.bike

Facebook: Batan Bike Team