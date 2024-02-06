Se viene el Nacional de Atlético 2024 – Fixture del Torneo, que se juega del 7 al 11 de Febrero

Es uno de los eventos más esperados del año en nuestra ciudad. Desde este miércoles 7 y hasta el domingo 11 de Febrero se juega en Ayacucho el 20° «Ciudad de las Rosas», que contará con transmisión del equipo 4-3-3 por La 95.3
Las zonas para la 2011 están constituidas de la siguiente forma;
Zona A: San Lorenzo de AFA; Liniers de Bahía Blanca; Atlético Blanco de Chascomús y Barrio Traut de Las Flores.
Zona B: Banfield de AFA, Independiente de Mar del Plata, Juventud Unida de Madariaga y Racing de Olavarría.
Zona C: Boca de AFA, Defensores de Ayacucho, El Cosme de Madariaga y Ferro de Las Flores.
Zona D: River Plate de AFA, San Isidro de Mar del Plata, El León de Madariaga y Sportivo Piazza de Azul.
Zona E: Talleres de Córdoba de AFA, Atlético Ayacucho, Racing de Balcarce e Independiente de Tandil.
Zona F: Independiente de AFA, Sarmiento de Ayacucho, Atlético Rojo de Chascomús y UNICEN de Tandil.
Zona G: Estudiantes de La Plata, Estrada de Ayacucho y Arena Club de Pinamar.
Zona H: Velez Sarsfield de AFA, Urquiza de Mar del Plata, Ferroviarios de Balcarce.
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|FIXTURE TORNEO NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2011-2012
|7-feb
|ESTADIO MUNICIPAL
|LUCIANO CEVERIO-ATLETICO
|CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 1
|CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 2
|11:40HS
|UNICEN BLANCO TANDIL VS SARMIENTO AYACUCHO
|2012
|12:50HS
|SAN LORENZO RAUCH VS UNICEN AZUL TANDIL
|2012
|FERROVIARIO BALCARCE VS EL LEON MADARIAGA
|2012
|14:00HS
|URQUIZA MDP VS EL COSME MADARIAGA
|2012
|UNICEN TANDIL VS SARMIENTO AYACUCHO
|2011
|GIMNASIA TANDIL VS DEFENSORES AYACUCHO
|2012
|15:10HS
|SPORTIVO PIAZZA AZUL VS SAN ISIDRO MDP
|2011
|UNICEN BLANCO TANDIL VS FERROVIARIO BALC
|2012
|ATLETICO CHASCOMUS VS BARRIO TRAUT LF
|2011
|ATENEO ESTRADA VS URQUIZA MDP (interzonal)
|2011
|16:20HS
|ATLETICO AYACUCHO VS LABARDEN
|2011
|UNICEN AZUL TANDIL VS HURACAN MADARIAGA
|2012
|FERROCARRIL ROCA LF VS DEFENSORES AYACUCHO
|2011
|RACING OLAVARRIA VS ATLETICO AYACUCHO
|2012
|17:30hs
|ATLETICO ROJO CHASCOMUS VS INDEPENDIENTE AFA
|2011
|JUVENTUD UNIDA MADARIAGA VS BANDFIELD AFA
|2011
|GIMNASIA TANDIL VS DEPORTIVO RAUCH
|2012
|RACING OLAVARRIA VS INDEPENDIENTE MDP
|2011
|18:40hs
|COSME MADARIAGA VS BOCA JUNIORS AFA
|2011
|EL LEON MADARIAGA VS RIVER PLATE AFA
|2011
|LINIERS BAHIA BLANCA VS JUV UNIDA MADARIAGA
|2012
|QUILMES MDP VS SAN LORENZO RAUCH
|2012
|19:50hs
|SAN LORENZO AFA VS LINIERS BAHIA BLANCA
|2011
|21:00hs
|VELEZ AFA VS ESTUDIANTES LP (interzonal)
|2011
|8-feb
|ESTADIO MUNICIPAL
|LUCIANO CEVERIO-ATLETICO
|CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 1
|CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 2
|10:30HS
|ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR VS GIMNASIA TANDIL
|2012
|FERROVIARIO BALCARCE VS URQUIZA MDP
|2011
|EL LEON MADARIAGA VS UNICEN «BLANCO» TANDIL
|2012
|11:40HS
|FERROCARRIL ROCA LF VS COSME MADARIAGA
|2011
|SARMIENTO AYACUCHO VS ATLETICO «ROJO» CHASC
|2011
|SARMIENTO AYACUCHO VS FERROVIARIO BALCARCE
|2012
|12:50HS
|SAN ISIDRO MDP VS EL LEON MADARIAGA
|2011
|LINIERS BAHIA BLANCA VS ATLETICO CHASCOMUS
|2011
|HURACAN MADARIAGA VS SAN LORENZO RAUCH
|2012
|HEREDEROS TANDIL VS URQUIZA MDP
|2012
|14:00HS
|SAN LORENZO AFA VS BARRIO TRAUT LF
|2011
|BARRIO TRAUT LF VS EL COSME MADARIAGA
|2012
|ARENA FUTBOL CLUB VS FERROVIARIO BALCARCE (interzonal)
|2011
|QUILMES MDP VS UNICEN «AZUL» TANDIL
|2012
|15:10HS
|BANDFIELD AFA VS INDEPENDIETE MDP
|2011
|INDEPENDIENTE TANDIL VS ATLETICO AYACUCHO
|2011
|ATLETICO AYACUCHO VS LINIERS BAHIA BLANCA
|2012
|JUV UNIDA MADARIAGA VS RACING OLAVARRIA
|2012
|16:20HS
|URQUIZA MDP VS VELEZ SARFIELD AFA
|2011
|PARQUE DEPORTES LABARDEN VS TALLERES CORDOBA
|2011
|ATLETICO «ROJO» CHASC VS UNICEN TANDIL
|2011
|DEFENSORES AYACUCHO VS DEPORTIO RAUCH
|2012
|17:30HS
|BOCA JUNIORS AFA VS DEFENSORES AYACUCHO
|2011
|JUVENTUD UNIDA MADARIAGA VS RACING OLAVARRIA
|2011
|18:40HS
|RIVER PLATE AFA VS SPORTIO PIAZZA AZUL
|2011
|ESTUDIANTES LP VS ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR
|2011
|EL COSME MADARIAGA VS HEREDEROS TANDIL
|2012
|19:50HS
|INAGURACION
|21:00HS
|INDEPENDIENTE AFA VS UNICEN TANDIL
|2011
|9-feb
|ESTADIO MUNICIPAL
|LUCIANO CEVERIO-ATLETICO
|CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 1
|CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 2
|10:30HS
|11:40HS
|DEPORTIVO RAUCH VS ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR
|2012
|12:50HS
|RACING OLAVARRIA VS LINIERS BAHIA BLANCA
|2012
|TALLERES CORDOBA VS INDEPENDIENTE TANDIL
|2011
|14:00HS
|ATLETICO AYACUCHO VS JUVENTUD UNIDA MAD
|2012
|SARMIENTO AYACUCHO VS EL LEON MADARIAGA
|2012
|DEFENSORES AYACUCHO VS COSME MADARIAGA
|2011
|HEREDEROS TANDIL VS BARRIO TRAUT LF
|2012
|15:10HS
|ATLETICO CHASCOMUS VS SAN LORENZO AFA
|2011
|HURACAN MADARIAGA VS QUILMES MDP
|2012
|ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR VS DEFENSORES AYACUCHO
|2012
|16:20HS
|BOCA JUNIORS AFA VS FERROCARRIL ROCA LF
|2011
|ATENEO ESTRADA VS ESTUDIANTES LP
|2011
|EL LEON MADARIAGA VS SPORTIVO PIAZZA AZUL
|2011
|BARRIO TRAUT LF VS LINIERS BAHIA BLANCA
|2011
|17:30HS
|RIVER PLATE AFA VS SAN ISIDRO MDP
|2011
|VELEZ SARFIELD AFA VS FERROVIARIO BALCARCE
|2011
|INDEPENDIENTE MDP VS JUV UNIDA MADARIAGA
|2011
|URQUIZA MDP VS BARRIO TRAUT LF
|2012
|18:40HS
|ATLETICO AYACUCHO VS TALLERES DE CORDOBA
|2011
|BANDFIELD AFA VS RACING OLAVARRIA
|2011
|INDEPENDIENTE TANDIL VS PARQUE DEPORTES LABARDEN
|2011
|19:50HS
|INDEPENDIENTE AFA VS SARMIENTO AYACUCHO
|2011
|21:00HS
|ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR VS ATENEO ESTRADA
|2011
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