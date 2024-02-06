Se viene el Nacional de Atlético 2024 – Fixture del Torneo, que se juega del 7 al 11 de Febrero

6 febrero, 2024 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

Es uno de los eventos más esperados del año en nuestra ciudad. Desde este miércoles 7 y hasta el domingo 11 de Febrero se juega en Ayacucho el 20° «Ciudad de las Rosas», que contará con transmisión del equipo 4-3-3 por La 95.3

Las zonas para la 2011 están constituidas de la siguiente forma;

Zona A: San Lorenzo de AFA; Liniers de Bahía Blanca; Atlético Blanco de Chascomús y Barrio Traut de Las Flores.

Zona B: Banfield de AFA, Independiente de Mar del Plata, Juventud Unida de Madariaga y Racing de Olavarría.

Zona C: Boca de AFA, Defensores de Ayacucho, El Cosme de Madariaga y Ferro de Las Flores.

Zona D: River Plate de AFA, San Isidro de Mar del Plata, El León de Madariaga y Sportivo Piazza de Azul.

Zona E: Talleres de Córdoba de AFA, Atlético Ayacucho, Racing de Balcarce e Independiente de Tandil.

Zona F: Independiente de AFA, Sarmiento de Ayacucho, Atlético Rojo de Chascomús y UNICEN de Tandil.

Zona G: Estudiantes de La Plata, Estrada de Ayacucho y Arena Club de Pinamar.

Zona H: Velez Sarsfield de AFA, Urquiza de Mar del Plata, Ferroviarios de Balcarce.
                                                                                                  FIXTURE TORNEO NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL CATEGORIA 2011-2012
7-feb ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO CEVERIO-ATLETICO CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 1 CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 2
11:40HS UNICEN BLANCO TANDIL VS SARMIENTO AYACUCHO 2012
12:50HS SAN LORENZO RAUCH VS UNICEN AZUL TANDIL 2012 FERROVIARIO BALCARCE VS EL LEON MADARIAGA 2012
14:00HS URQUIZA MDP VS EL COSME MADARIAGA 2012 UNICEN TANDIL VS SARMIENTO AYACUCHO 2011 GIMNASIA TANDIL VS DEFENSORES AYACUCHO 2012
15:10HS SPORTIVO PIAZZA AZUL VS SAN ISIDRO MDP 2011 UNICEN BLANCO TANDIL VS FERROVIARIO BALC 2012 ATLETICO CHASCOMUS VS BARRIO TRAUT LF 2011 ATENEO ESTRADA VS URQUIZA MDP (interzonal) 2011
16:20HS ATLETICO AYACUCHO VS LABARDEN 2011 UNICEN AZUL TANDIL VS HURACAN MADARIAGA 2012 FERROCARRIL ROCA LF VS DEFENSORES AYACUCHO 2011 RACING OLAVARRIA VS ATLETICO AYACUCHO 2012
17:30hs ATLETICO ROJO CHASCOMUS VS INDEPENDIENTE AFA 2011 JUVENTUD UNIDA MADARIAGA VS BANDFIELD AFA 2011 GIMNASIA TANDIL VS DEPORTIVO RAUCH 2012 RACING OLAVARRIA VS INDEPENDIENTE MDP 2011
18:40hs COSME MADARIAGA VS BOCA JUNIORS AFA 2011 EL LEON MADARIAGA VS RIVER PLATE AFA 2011 LINIERS BAHIA BLANCA VS JUV UNIDA MADARIAGA 2012 QUILMES MDP VS SAN LORENZO RAUCH 2012
19:50hs SAN LORENZO AFA VS LINIERS BAHIA BLANCA 2011
21:00hs VELEZ AFA VS ESTUDIANTES LP (interzonal) 2011
8-feb ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO CEVERIO-ATLETICO CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 1 CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 2
10:30HS ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR VS GIMNASIA TANDIL 2012 FERROVIARIO BALCARCE VS URQUIZA MDP 2011 EL LEON MADARIAGA VS UNICEN «BLANCO» TANDIL 2012
11:40HS FERROCARRIL ROCA LF VS COSME MADARIAGA 2011 SARMIENTO AYACUCHO VS ATLETICO «ROJO» CHASC 2011 SARMIENTO AYACUCHO VS FERROVIARIO BALCARCE 2012
12:50HS SAN ISIDRO MDP VS EL LEON MADARIAGA 2011 LINIERS BAHIA BLANCA VS ATLETICO CHASCOMUS 2011 HURACAN MADARIAGA VS SAN LORENZO RAUCH 2012 HEREDEROS TANDIL VS URQUIZA MDP 2012
14:00HS SAN LORENZO AFA VS BARRIO TRAUT LF 2011 BARRIO TRAUT LF VS EL COSME MADARIAGA 2012 ARENA FUTBOL CLUB VS FERROVIARIO BALCARCE (interzonal) 2011 QUILMES MDP VS UNICEN «AZUL» TANDIL 2012
15:10HS BANDFIELD AFA VS INDEPENDIETE MDP 2011 INDEPENDIENTE TANDIL VS ATLETICO AYACUCHO 2011 ATLETICO AYACUCHO VS LINIERS BAHIA BLANCA 2012 JUV UNIDA MADARIAGA VS RACING OLAVARRIA 2012
16:20HS URQUIZA MDP VS VELEZ SARFIELD AFA 2011 PARQUE DEPORTES LABARDEN VS TALLERES CORDOBA 2011 ATLETICO «ROJO» CHASC VS UNICEN TANDIL 2011 DEFENSORES AYACUCHO VS DEPORTIO RAUCH 2012
17:30HS BOCA JUNIORS AFA VS DEFENSORES AYACUCHO 2011 JUVENTUD UNIDA MADARIAGA VS RACING OLAVARRIA 2011
18:40HS RIVER PLATE AFA VS SPORTIO PIAZZA AZUL 2011 ESTUDIANTES LP VS ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR 2011 EL COSME MADARIAGA VS HEREDEROS TANDIL 2012
19:50HS INAGURACION
21:00HS INDEPENDIENTE AFA VS UNICEN TANDIL 2011
9-feb ESTADIO MUNICIPAL LUCIANO CEVERIO-ATLETICO CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 1 CLUB INDEPENDIENTE CANCHA 2
10:30HS
11:40HS DEPORTIVO RAUCH VS ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR 2012
12:50HS RACING OLAVARRIA VS LINIERS BAHIA BLANCA 2012 TALLERES CORDOBA VS INDEPENDIENTE TANDIL 2011
14:00HS ATLETICO AYACUCHO VS JUVENTUD UNIDA MAD 2012 SARMIENTO AYACUCHO VS EL LEON MADARIAGA 2012 DEFENSORES AYACUCHO VS COSME MADARIAGA 2011 HEREDEROS TANDIL VS BARRIO TRAUT LF 2012
15:10HS ATLETICO CHASCOMUS VS SAN LORENZO AFA 2011 HURACAN MADARIAGA VS QUILMES MDP 2012 ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR VS DEFENSORES AYACUCHO 2012
16:20HS BOCA JUNIORS AFA VS FERROCARRIL ROCA LF 2011 ATENEO ESTRADA VS ESTUDIANTES LP 2011 EL LEON MADARIAGA VS SPORTIVO PIAZZA AZUL 2011 BARRIO TRAUT LF VS LINIERS BAHIA BLANCA 2011
17:30HS RIVER PLATE AFA VS SAN ISIDRO MDP 2011 VELEZ SARFIELD AFA VS FERROVIARIO BALCARCE 2011 INDEPENDIENTE MDP VS JUV UNIDA MADARIAGA 2011 URQUIZA MDP VS BARRIO TRAUT LF 2012
18:40HS ATLETICO AYACUCHO VS TALLERES DE CORDOBA 2011 BANDFIELD AFA VS RACING OLAVARRIA 2011 INDEPENDIENTE TANDIL VS PARQUE DEPORTES LABARDEN 2011
19:50HS INDEPENDIENTE AFA VS SARMIENTO AYACUCHO 2011
21:00HS ARENA FUTBOL CLUB PINAMAR VS ATENEO ESTRADA 2011

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