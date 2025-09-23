Se viene el 3er sorteo de la Rifa 2025 de la Cooperadora del Hospital y del Hogar de Ancianos

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de Ayacucho informa por este medio que el este sábado 27 de Septiembre tendrá lugar el 3er sorteo de su rifa anual, en el que estará en juego un millón de pesos en mercaderías.

2do sorteo

El pasado sábado 30 de Agosto de 2025 y por Lotería de la Ciudad Nocturna se realizó el segundo Sorteo de su Rifa Anual siendo favorecido el N° 9752 adquirido por el Srta. Susana Gómez domiciliada en 9 de Julio 1571 de Ayacucho. Premio consistente en la suma de pesos 1.000.000.00 Felicitaciones Susana. VAMOS POR MAS…