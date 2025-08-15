Se venden las tarjetas para la cena de la Peña «La Bombonera» / Próximas actividades

Venta de entradas para la cena de los 30 años

Continúa la venta las entradas para la Fiesta Aniversario a realizarse el día Sábado 1° de Noviembre en el galpón de la Fiesta del Ternero.

Hacemos invitación a todos/así y esperamos que nos acompañen en este lindo festejo que se nos viene.

Contaremos con un menú de asado, postre y bebida, sorteos, percusión, dirigentes, exhibición de Copas internaciones y una importante presencia de un ex jugador, ídolo y multicampeón con el club.