Se venden las tarjetas para la cena de la Peña «La Bombonera» / Próximas actividades

Venta de entradas para la cena de los 30 años
Continúa la venta las entradas para la Fiesta Aniversario a realizarse el día Sábado 1° de Noviembre en el galpón de la Fiesta del Ternero.
Hacemos invitación a todos/así y esperamos que nos acompañen en este lindo festejo que se nos viene.
Contaremos con un menú de asado, postre y bebida, sorteos, percusión, dirigentes, exhibición de Copas internaciones y una importante presencia de un ex jugador, ídolo y multicampeón con el club.
Y COMO PREMIO MAYOR CON TU ENTRADA PARTICIPAS POR UNA MOTO 0 KM.
VALOR TARJETA ADULTO: $ 55.000 (OPCIONAL EN TRES CUOTAS)
TARJETA MENOR: $ 30.000.- (OPCIONAL EN TRES CUOTAS)
LAS ENTRADAS LAS PUEDEN ADQUIRIR MEDIANTE EL WHATSAPP DE LA PEÑA Y A INTEGRANTES DE COMISIÓN.
SE VIENE FIESTON
