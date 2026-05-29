Se renovó la Cooperadora de la Unidad Académica

29 mayo, 2026

Este jueves 28 de Mayo se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperadora de la Unidad Académica Domingo Faustino Sarmiento, donde además de aprobar la Memoria y Balance, se eligieron las nuevas autoridades, que en el nuevo período estará conducido por Agustina Newton.

La nómina completa es la siguiente:

PRESIDENTE: AGUSTINA NEWTON

SECRETARIA: FLORENCIA DONOSO

TESORERA: EUGENIA CANAVESSE

1° VOCAL: LUCRECIA ROJAS

2° VOCAL: FERNANDA BRESCIA

3° VOCAL: SANDRA ASTA

1° VOCAL SUPLENTE: JOHANA FORIO

2° VOCAL SUPLENTE: SOFIA BARRUTIA                   :

REVISORA DE CUENTAS TITULAR: SOLEDAD POCAI

REVISORA DE CUENTAS SUPLENTES: SOLEDAD REYES

REVISORA DE CUENTAS SUPLENTE DOCENTE: EUGENIA BOSTICCA.

ASESOR: SOLEDAD VIDAURRETA

