Se realizó la Asamblea Anual de las Farmacias Mutuales – Estuvo el Secretario Adjunto Osvaldo Zétola

La Asamblea fue Presidida por el Secretario General Carlos Villagra, acompañando del Secretario adjunto Osvaldo Zétola, el Tesorero Hugo Giménez y el Secretario Horacio Echavarría.

Cabe destacar que se contó con una concurrencia que fue muy importante en cantidad y lugares de distintos puntos del país, respaldando esta realización que demuestra el relieve y trascendencia que tenía.

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Celebró su Asamblea Anual de Asociados en la que se aprobó la Memoria y el Balance de la entidad.

Desde la entidad, «Se agradeció la presencia de aquellos que pudieron acercarse a esta sede como también, a los que nos hicieron llegar el apoyo a través de notas institucionales. A todos, un saludo fraterno».