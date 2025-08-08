Se realizó el relevo de guardia de Fuerzas Armadas por primera vez en Mar del Plata

Por primera vez en Mar del Plata, se llevó a cabo frente a la Catedral el cambio de guardia conjunta de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia que combinó tradición y camaradería reunió a efectivos del Ejército Argentino (Grupo de Artillería Antiaéreo 601), la Armada Argentina (Comando del Área Naval Atlántica) y la Fuerza Aérea Argentina (Base Aérea Militar Mar del Plata).

Contó con la asistencia del intendente Guillermo Montenegro y el concejal, jefe del bloque Vamos Juntos, Agustín Neme. También acudió el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la Nación, Coronel Marcelo Rozas Garay; el Comandante del Área Naval Atlántica, Contraalmirante Marcelo Paternostro; el Jefe de la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601 Escuela, Coronel Julio Germán González; y el Jefe de la Base Aérea Militar Mar del Plata, Comodoro Pablo Roberto Díaz.

El acto comenzó con el ingreso de las secciones formadas mientras se interpretaba la marcha “Avenida de las Camelias” a cargo de la Banda de Música Conjunta.

Posteriormente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y los jefes de cada fuerza presentaron sus tropas al Jefe de Tropas, solicitando autorización para proceder con el relevo. El cambio de guardia se desarrolló mientras se narraba el origen y propósito de cada institución militar en la ciudad.

El acto concluyó con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo, tras lo cual las unidades se retiraron del lugar en un desfile que fue aplaudido por decenas de vecinos.

Este evento se realizó en Mar del Plata como una forma de acercar a la comunidad el trabajo conjunto de las instituciones militares.

“Se replica lo que se hace en Buenos Aires en diferentes destinos del país. Para nosotros es muy importante que la gente venga a verlo porque nos reconocen como Fuerza dentro de Mar del Plata y porque le llevamos nuestra cultura militar”, explicó el Teniente de navío, Hernán Toloza.

N. de la R; fuente La Capital de MdP.