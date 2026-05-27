Se realizará el 43º Congreso Nacional de Cardiología de la FAC – Del 28 al 30 de Mayo de 2026

Con más de 430 trabajos presentados, la presencia de destacados oradores nacionales e internacionales, se desarrollarán charlas y actividades en torno a problemáticas como infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad cardiovascular en la mujer, diabetes, entre otros. Además, se dispondrá de un canal de streaming abierto a la comunidad para acceder a charlas y consejos sobre salud cardiovascular.

Del 28 al 30 de Mayo, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) desarrollará su Congreso anual dando lugar a destacados profesionales de la salud cardiovascular. Reforzando su presencia federal, durante esos días en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad Rosario, Santa Fe, estarán compartiendo su experiencia y avances en tratamientos cardiovasculares profesionales de todas las provincias argentinas.

“Es el evento más destacado en cardiología. Durante esos días estaremos compartiendo los avances que están redefiniendo nuestra práctica, desde la inteligencia artificial hasta las nuevas estrategias terapéuticas. La actualización rigurosa en todas las áreas de la cardiología, con una mirada práctica y aplicable. Además, en el intercambio cara a cara con colegas y referentes nacionales e internacionales, donde muchas veces surgen las mejores ideas. También es un momento para reencontrarnos con colegas amigos y poder socializar que a veces la diaria y la distancia hacen difícil que esto suceda”, señala el Dr. Juan Erriest, Presidente del Comité Científico del Congreso.

Actividades gratuitas para la comunidad

También serán días en los cuales la comunidad en general va a poder participar de actividades saludables, aprender sobre prevención y RCP. Así, a cargo de la Sociedad de Cardiología de Rosario, se brindará la charla “Alimentá tu corazón”. Para participar se debe asistir a Italia 1643 a las 19:30 hs, el martes 26 de mayo. Los cupos son limitados.

A su vez, el domingo 31 de mayo, como cierre del Congreso, se realizará una actividad conjunta entre la Secretaría de Deportes de la provincia y la Sociedad de Cardiología local sobre RCP y evaluación predeportiva. Para todos aquellos que quieran participar se deberán acercar a Oroño y el río a partir de las 10:30 hs.

Visitas destacadas

Con la asistencia presencial de 48 disertantes extranjeros y 9 mediante charlas vía streaming, el Congreso plantea un amplio abanico de temáticas y especialistas.

Entre los disertantes extranjeros se encuentran el Prof. Dr. Valentín Fuster, referente mundialmente reconocido por el abordaje y la investigación sobre enfermedades cardiovasculares, el Dr Marcelo Di Carli, Jefe de la División de Imágenes CV del Brigham and Womens Hospital, Boston y profesor de Harvard Medical School; el Dr. Juan Carlos Plana, del Texas Heart Institute; el Dr. Arturo Evangelista Masip, Cum Laude por la Universidad de Barcelona; Dr. Marcelo Jatene, Jefe del Departamento de Cardiología del Instituto Universitario de Sao Pablo; el Dr. Doménico Corrado, Profesor de Medicina Cardiovascular en la Universidad de Padua y miembro de la Sociedad Europea de Cardiología; el Dr. Ignacio Fernández Lozano, Presidente de la Sociedad Española de Cardiología; el Dr Hani Najm, Vicepresidente del American College of Cardiology; la Dra. Teresa López Fernández España, representante de Sociedad Europea de Cardiología ESC; la Dra. Marisa Sepúlveda, argentina que se desarrolla como investigadora en el Indiana University School of Medicine.

Una de las actividades destacadas será el “Taller de arritmias” destinado a estudiantes de medicina que impartirá el Dr. Adrián Baranchuk; argentino, Profesor de la Universidad Kingston, Canadá.

Jerarquizar la investigación

Por otra parte, esta edición del Congreso presenta un dato altamente relevante que se refiere a la cantidad de trabajos científicos recibidos. “Tenemos 431 presentaciones, lo cual marca un récord, y es un indicador de la calidad del Congreso y el estímulo que todos los días impulsamos desde FAC”, señala el Dr. Diego Federico Echazarreta, presidente de la institución.

Cada uno de estos trabajos fue rigurosamente evaluado para poder calificarlos y, así, más del 50% tendrán la oportunidad de ser expuestos en reunión oral. Además, algunos de ellos fueron recomendados para publicación en revistas científicas. También, 6 de ellos recibirán un importante premio.

En todo el país

Reafirmando el espíritu federal de la FAC, se habilitará durante el Congreso la transmisión vía streaming. Este espacio estará destinado a generar charlas y entrevistas específicas con invitados especiales. “Con la ayuda de la tecnología lanzamos esta novedad para poder acercar lo más destacado del encuentro a diferentes públicos en todo nuestro país”, señala Erriest.

De esta forma, la agenda destinada a profesionales de la salud dará comienzo el jueves 28 a las 9 hs y continuará durante el viernes y sábado. Con charlas de entre 10 a 15 minutos, que se extenderán durante todo el día hasta las 17 hs, se tratarán temas de rehabilitación cardiovascular, obesidad, diabetes, insuficiencia cardíaca, salud ambiental y prevención, ecocardiografía, arritmias, cardiología nuclear, cardiopatías congénitas, ECV en mujeres, entre otros. La transmisión podrá seguirse por el canal de YouTube @fac_cardio

Pero también se desarrollarán charlas destinadas a la comunidad sobre hipertensión arterial, obesidad, diabetes, dietas saludables, ejercicio, stress, entre otros. Estos encuentros tendrán lugar el jueves 28, a las 10:45 hs y a las 13:35 hs. La jornada culminará con un último encuentro programado para las 17:15 hs.

En tanto el viernes, la primera charla será a las 10:10 hs, luego a las 17 hs y como cierre de estas actividades, el sábado 30, a las 10:45 hs se realizará el último encuentro.

Para poder participar, se debe ingresar a la cuenta @ComunidadFAC

Cultura y ciencia

Entre la gran cantidad de actividades que se desarrollarán durante esos días, en el espacio denominado Made in FAC, se presentarán guías, consensos, toma de posición y registros, así como también se discutirán casos clínicos y se presentarán 3 libros. Todo el material elaborado en el último año por miembros de FAC.

A su vez, el periodista Hugo Alconada Mon brindará una charla sobre periodismo de investigación y ficción.

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