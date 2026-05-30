Se presentó la remera oficial Saucony de los 15K Ciudad Mar del Plata

La cuenta regresiva ya empezó y Open Sports dio a conocer la remera técnica oficial SAUCONY de los 15K Ciudad Mar del Plata, el gran evento runner que se correrá el próximo 28 de junio en la costa marplatense. La inscripción está disponible en www.superate.com.ar

La nueva remera combina funcionalidad, comodidad y un diseño exclusivo con la identidad de la carrera. Cada participante recibirá esta prenda como parte del kit oficial, reforzando la experiencia de un evento pensado para superar objetivos.

La entrega de kits se realizará del 23 al 27 de junio en Run & Bike, ubicado en Viamonte y La Costa. Los detalles de horarios se comunicarán en las redes oficiales de Open Sports.

Sobre la carrera:

Distancias: 15K, 10K y 5K

Inscripciones: www.superate.com.ar

Punto de largada: Run & Bike – Viamonte y La CostaFecha: Domingo 28 de junio – 9 Hs.

Son sponsors de los 15k Open Sports Ciudad: Saucony, R&B, Santander, Prevención, Sox, Gatorade, KO Agua, Michelob, Granix, Playadito y Nutremax.

Más información en www.superate.com.ar