Se lanzó «Argentina Alimenta»/ Habló Carlos Solanet – Director Comercial Predio Ferial de Bs As

Días pasados se realizó en el Restaurante Central de La Rural el lanzamiento de Argentina Alimenta, una feria de nivel internacional que se realizará del 17 al 19 de noviembre.

Ante una gran convocatoria de empresarios, diplomáticos y medios de comunicación, se presentó ARGENTINA ALIMENTA 2026, que tendrá lugar del 17 al 19 de Noviembre en el predio Ferial de Buenos Aires. La gran muestra de alimentos argentinos para el mundo, es fruto de una alianza estratégica entre La Rural y Fira Barcelona Internacional, ésta última, organizadora de una exposición similar en la ciudad catalana, y en cuya realización participan la COPAL y PROMArgentina.

ENTREVISTA: Carlos Solanet – Director Comercial Predio Ferial de Buenos Aires.