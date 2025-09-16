Se jugó la fecha 8 de la LPF – Resultados, tablas de posiciones y próximas jornadas

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA oficializó las programaciones para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Betano Clausura 2025. Aquí, el cronograma completo de estas jornadas.
Fecha 8 (interzonal)
Jueves 11 de septiembre
Belgrano 0 San Martín SJ 0 (ESPN Premium)
Viernes 12 de septiembre
Deportivo Riestra 2 Central Córdoba 0
Racing 2 San Lorenzo 0
Huracán 0 Vélez 0
Lanús 1 Ind. Rivadavia Mza 0
Newell’s 2 Atlético Tucumán 0
Sábado 13 de septiembre
Godoy Cruz 0 Barracas Central 0
Independiente 0 Banfield 1
Estudiantes 1 River 2
Sarmiento 2 Aldosivi 0
Domingo 14 de septiembre
Gimnasia 1 Unión 3
Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
Rosario Central 1 Boca 1
Tigre 0 Talleres Cba 0
Defensa y Justicia 1 Platense 2
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Unión
|15
|8
|4
|3
|1
|13
|6
|7
|
EPGEGG
|2
|
|Barracas
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|3
|
GGEEGE
|3
|
|Boca Jrs.
|13
|8
|3
|4
|1
|10
|4
|6
|
PEGGGE
|4
|
|Central Córdoba
|13
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|4
|
GEEGGP
|5
|
|Banfield
|13
|8
|4
|1
|3
|9
|10
|-1
|
PPGPGG
|6
|
|Defensa
|12
|8
|3
|3
|2
|9
|7
|2
|
PGEEGP
|7
|
|Estudiantes
|12
|8
|4
|0
|4
|9
|10
|-1
|
GGPGPP
|8
|
|Huracán
|12
|8
|3
|3
|2
|5
|6
|-1
|
GGGEEE
|9
|
|Newell’s
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|0
|
EEEPPG
|10
|
|Belgrano
|9
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|-1
|
EGEPPE
|11
|
|Tigre
|9
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|-1
|
EPGEPE
|12
|
|Argentinos Jrs.
|8
|8
|2
|2
|4
|7
|8
|-1
|
EGPGPP
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|8
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|
EPPEGP
|14
|
|Racing
|7
|8
|2
|1
|5
|8
|12
|-4
|
PEPPPG
|15
|
|Aldosivi
|3
|8
|0
|3
|5
|1
|10
|-9
|
EPEPPP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|18
|8
|5
|3
|0
|16
|5
|11
|
EEGEGG
|2
|
|Dep. Riestra
|16
|8
|5
|1
|2
|11
|5
|6
|
GPEGGG
|3
|
|Vélez
|15
|8
|4
|3
|1
|9
|3
|6
|
EPGGGE
|4
|
|Lanús
|13
|8
|4
|1
|3
|7
|7
|0
|
GGGEPG
|5
|
|San Lorenzo
|12
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|0
|
EGPGEP
|6
|
|Central
|11
|7
|2
|5
|0
|5
|3
|2
|
GEEEGE
|7
|
|Gimnasia LP
|10
|8
|3
|1
|4
|6
|8
|-2
|
GGPPGP
|8
|
|At. Tucumán
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|0
|
PEEGPP
|9
|
|Platense
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|9
|-2
|
EEEGPG
|10
|
|Sarmiento
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|9
|-2
|
EPGEPG
|11
|
|San Martín SJ
|9
|8
|2
|3
|3
|5
|7
|-2
|
EPEGPE
|12
|
|Instituto
|9
|8
|2
|3
|3
|4
|10
|-6
|
EEPPEG
|13
|
|Godoy Cruz
|7
|8
|1
|4
|3
|7
|10
|-3
|
EPPPGE
|14
|
|Talleres
|6
|8
|1
|3
|4
|3
|8
|-5
|
EPEPPE
|15
|
|Independiente
|3
|7
|0
|3
|4
|4
|8
|-4
|
PPEPEP
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
