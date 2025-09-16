Se jugó la fecha 8 de la LPF – Resultados, tablas de posiciones y próximas jornadas

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA oficializó las programaciones para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Betano Clausura 2025. Aquí, el cronograma completo de estas jornadas.

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre
Belgrano 0 San Martín SJ 0 (ESPN Premium)

Viernes 12 de septiembre

Deportivo Riestra 2 Central Córdoba 0

Racing 2 San Lorenzo 0

Huracán 0 Vélez 0

Lanús 1 Ind. Rivadavia Mza 0

Newell’s 2 Atlético Tucumán 0

Sábado 13 de septiembre

Godoy Cruz 0 Barracas Central 0

Independiente 0 Banfield 1

Estudiantes 1 River 2

Sarmiento 2 Aldosivi 0

Domingo 14 de septiembre

Gimnasia 1 Unión 3

Instituto – Argentinos (ESPN Premium)

Rosario Central 1 Boca 1

Tigre 0 Talleres Cba 0

Defensa y Justicia 1 Platense 2

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Unión
 Unión 15 8 4 3 1 13 6 7
EPGEGG
2
Barracas
 Barracas 15 8 4 3 1 11 8 3
GGEEGE
3
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 13 8 3 4 1 10 4 6
PEGGGE
4
Central Córdoba
 Central Córdoba 13 8 3 4 1 10 6 4
GEEGGP
5
Banfield
 Banfield 13 8 4 1 3 9 10 -1
PPGPGG
6
Defensa
 Defensa 12 8 3 3 2 9 7 2
PGEEGP
7
Estudiantes
 Estudiantes 12 8 4 0 4 9 10 -1
GGPGPP
8
Huracán
 Huracán 12 8 3 3 2 5 6 -1
GGGEEE
9
Newell's
 Newell’s 9 8 2 3 3 8 8 0
EEEPPG
10
Belgrano
 Belgrano 9 8 2 3 3 6 7 -1
EGEPPE
11
Tigre
 Tigre 9 8 2 3 3 6 7 -1
EPGEPE
12
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 8 8 2 2 4 7 8 -1
EGPGPP
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 8 8 2 2 4 8 10 -2
EPPEGP
14
Racing
 Racing 7 8 2 1 5 8 12 -4
PEPPPG
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 8 0 3 5 1 10 -9
EPEPPP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 18 8 5 3 0 16 5 11
EEGEGG
2
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 16 8 5 1 2 11 5 6
GPEGGG
3
Vélez
 Vélez 15 8 4 3 1 9 3 6
EPGGGE
4
Lanús
 Lanús 13 8 4 1 3 7 7 0
GGGEPG
5
San Lorenzo
 San Lorenzo 12 8 3 3 2 5 5 0
EGPGEP
6
Central
 Central 11 7 2 5 0 5 3 2
GEEEGE
7
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 10 8 3 1 4 6 8 -2
GGPPGP
8
At. Tucumán
 At. Tucumán 9 8 2 3 3 8 8 0
PEEGPP
9
Platense
 Platense 9 7 2 3 2 7 9 -2
EEEGPG
10
Sarmiento
 Sarmiento 9 7 2 3 2 7 9 -2
EPGEPG
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 9 8 2 3 3 5 7 -2
EPEGPE
12
Instituto
 Instituto 9 8 2 3 3 4 10 -6
EEPPEG
13
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 7 8 1 4 3 7 10 -3
EPPPGE
14
Talleres
 Talleres 6 8 1 3 4 3 8 -5
EPEPPE
15
Independiente
 Independiente 3 7 0 3 4 4 8 -4
PPEPEP

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)

Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

