Se jugó la fecha 20 de la URD / Ganaron Sarmiento y Defensores – Empató Atlético y perdió Estrada

En un domingo soleado y con muy buena temperatura, se completó la fecha 20 de la Unión Regional Deportiva en todas sus divisiones.

En Primera A, la definición por el primer puesto del Apertura ahora es entre dos equipos (Gimnasia y Esgrima y Velense) con el mismo puntaje y un punto menos Atlético Ayacucho.

En Primera B, Defensores de Ayacucho, ganó y se aseguró el primer puesto. Mientras que en Primera Femenino, Gimnasia y Esgrima, pese a quedar libre, comanda con comodidad.

El próximo fin de semana no habrá actividad para las categorías Primera A y B, se jugarán partidos postergados en diferentes categorías.