Se jugó la 5ta fecha de la LPF – Resultados, tablas y 6ta fecha

19 agosto, 2025

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura.

Viernes 15 de agosto
Aldosivi 0 Belgrano 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano

Instituto 0 Unión 4 (Interzonal) – Árbitro: Bruno Amiconi

Racing 1 Tigre 2 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera

Sábado 16 de agosto
Platense 2 San Lorenzo 1 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Martinez

Huracán 1 Argentinos Juniors 0 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina

Rosario Central 1 Deportivo Riestra 1 (Zona B) – Árbitro: Yael Falcón Pérez

Vélez 2 Independiente 1 (Zona B) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Domingo 17 de agosto
Gimnasia 1 Lanús 2 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello

Defensa y Justicia 1 Newell’s 1 (Zona A) – Árbitro: Daniel Zamora

Central Córdoba 1 Barracas Central  1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Lamolina

Banfield 3 Estudiantes 2 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez

River 4 Godoy Cruz 2 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Zunino

Indepte. Rivadavia Mza 0 Boca 3 (Zona A) – Árbitro: Pablo Dóvalo

Lunes 18 de agosto
Sarmiento 2 Atlético Tucumán 2 (Zona B) – Árbitro: Jorge Baliño

Talleres 0 San Martín (SJ) 0 (Zona B) – Árbitro: Nazareno Arasa

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 10 5 3 1 1 8 6 2
GPGGE
2
Estudiantes
 Estudiantes 9 5 3 0 2 7 6 1
PGGGP
3
Huracán
 Huracán 9 5 3 0 2 4 5 -1
PPGGG
4
Unión
 Unión 8 5 2 2 1 6 2 4
GEEPG
5
Belgrano
 Belgrano 8 5 2 2 1 5 2 3
GPEGE
6
Defensa
 Defensa 8 5 2 2 1 5 3 2
EGPGE
7
Central Córdoba
 Central Córdoba 7 5 1 4 0 5 4 1
EEGEE
8
Tigre
 Tigre 7 5 2 1 2 5 5 0
PGEPG
9
Banfield
 Banfield 7 5 2 1 2 7 8 -1
EGPPG
10
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 6 5 1 3 1 5 3 2
EEPEG
11
Newell's
 Newell’s 6 5 1 3 1 5 5 0
GPEEE
12
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 5 5 1 2 2 2 3 -1
EPEGP
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 4 5 1 1 3 5 7 -2
PGEPP
14
Racing
 Racing 4 5 1 1 3 3 5 -2
PGPEP
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 5 0 3 2 1 5 -4
EPEPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 11 5 3 2 0 11 3 8
GGEEG
2
Lanús
 Lanús 9 5 3 0 2 5 3 2
PPGGG
3
San Lorenzo
 San Lorenzo 8 5 2 2 1 4 3 1
GEEGP
4
Vélez
 Vélez 8 5 2 2 1 4 3 1
GEEPG
5
Central
 Central 7 5 1 4 0 3 2 1
EGEEE
6
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 7 5 2 1 2 5 5 0
GPGPE
7
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 5 2 1 2 4 4 0
PEGGP
8
At. Tucumán
 At. Tucumán 6 5 1 3 1 5 5 0
GEPEE
9
Sarmiento
 Sarmiento 6 5 1 3 1 5 6 -1
EEPGE
10
Platense
 Platense 6 5 1 3 1 4 5 -1
PEEEG
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 5 5 1 2 2 4 5 -1
PGEPE
12
Talleres
 Talleres 5 5 1 2 2 3 4 -1
PGEPE
13
Instituto
 Instituto 5 5 1 2 2 2 9 -7
GPEEP
14
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 5 0 3 2 4 7 -3
EEEPP
15
Independiente
 Independiente 2 5 0 2 3 4 7 -3
EPPEP

6ta fecha

viernes 22 agosto 2025
15:30 Barracas Barracas Central     Defensa y Justicia Defensa
Claudio Chiqui Tapia
20:00 Tigre Tigre     Independiente Rivadavia Ind. Rivadavia Mza
Monumental de Victoria (José Dellagiovanna)

sábado 23 agosto 2025
14:30 San Lorenzo San Lorenzo     Instituto Instituto
Nuevo Gasómetro
17:30 Central Rosario Central     Newell's Old Boys Newell’s
Gigante de Arroyito
20:00 At. Tucumán Atlético Tucumán     Talleres de Córdoba Talleres
Monumental Presidente José Fierro
20:00 San Martín SJ San Martín San Juan     Gimnasia La Plata Gimnasia LP
Ing. Hilario Sánchez

domingo 24 agosto 2025
14:00 Unión Unión Santa Fe     Huracán Huracán
15 de Abril
16:15 Argentinos Jrs. Argentinos Juniors     Racing Club Racing
Diego Armando Maradona
18:15 Boca Jrs. Boca Juniors     Banfield Banfield
Alberto José Armando (La Bombonera)
20:30 Independiente Independiente     Platense Platense
Estadio Libertadores de América

lunes 25 agosto 2025
15:00 Dep. Riestra Deportivo Riestra     Sarmiento Sarmiento
Guillermo Laza
17:00 Godoy Cruz Godoy Cruz     Vélez Sarsfield Vélez
Estadio Feliciano Gambarte
19:00 Belgrano Belgrano     Central Córdoba (Santiago del Estero) Central Córdoba
El Gigante de Alberdi
19:15 Estudiantes Estudiantes de La Plata     Aldosivi Aldosivi
Jorge Luis Hirschi
21:15 Lanús Lanús     River Plate River
Ciudad de Lanús

