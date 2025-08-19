Se jugó la 5ta fecha de la LPF – Resultados, tablas y 6ta fecha

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura.
Viernes 15 de agosto
Aldosivi 0 Belgrano 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano
Instituto 0 Unión 4 (Interzonal) – Árbitro: Bruno Amiconi
Racing 1 Tigre 2 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera
Sábado 16 de agosto
Platense 2 San Lorenzo 1 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Martinez
Huracán 1 Argentinos Juniors 0 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina
Rosario Central 1 Deportivo Riestra 1 (Zona B) – Árbitro: Yael Falcón Pérez
Vélez 2 Independiente 1 (Zona B) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Domingo 17 de agosto
Gimnasia 1 Lanús 2 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello
Defensa y Justicia 1 Newell’s 1 (Zona A) – Árbitro: Daniel Zamora
Central Córdoba 1 Barracas Central 1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Lamolina
Banfield 3 Estudiantes 2 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez
River 4 Godoy Cruz 2 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Zunino
Indepte. Rivadavia Mza 0 Boca 3 (Zona A) – Árbitro: Pablo Dóvalo
Lunes 18 de agosto
Sarmiento 2 Atlético Tucumán 2 (Zona B) – Árbitro: Jorge Baliño
Talleres 0 San Martín (SJ) 0 (Zona B) – Árbitro: Nazareno Arasa
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Barracas
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|2
|
GPGGE
|2
|
|Estudiantes
|9
|5
|3
|0
|2
|7
|6
|1
|
PGGGP
|3
|
|Huracán
|9
|5
|3
|0
|2
|4
|5
|-1
|
PPGGG
|4
|
|Unión
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|2
|4
|
GEEPG
|5
|
|Belgrano
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|2
|3
|
GPEGE
|6
|
|Defensa
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|3
|2
|
EGPGE
|7
|
|Central Córdoba
|7
|5
|1
|4
|0
|5
|4
|1
|
EEGEE
|8
|
|Tigre
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|
PGEPG
|9
|
|Banfield
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|8
|-1
|
EGPPG
|10
|
|Boca Jrs.
|6
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|2
|
EEPEG
|11
|
|Newell’s
|6
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|0
|
GPEEE
|12
|
|Argentinos Jrs.
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|
EPEGP
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|7
|-2
|
PGEPP
|14
|
|Racing
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|
PGPEP
|15
|
|Aldosivi
|3
|5
|0
|3
|2
|1
|5
|-4
|
EPEPE
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|11
|5
|3
|2
|0
|11
|3
|8
|
GGEEG
|2
|
|Lanús
|9
|5
|3
|0
|2
|5
|3
|2
|
PPGGG
|3
|
|San Lorenzo
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|
GEEGP
|4
|
|Vélez
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|
GEEPG
|5
|
|Central
|7
|5
|1
|4
|0
|3
|2
|1
|
EGEEE
|6
|
|Dep. Riestra
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|
GPGPE
|7
|
|Gimnasia LP
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|
PEGGP
|8
|
|At. Tucumán
|6
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|0
|
GEPEE
|9
|
|Sarmiento
|6
|5
|1
|3
|1
|5
|6
|-1
|
EEPGE
|10
|
|Platense
|6
|5
|1
|3
|1
|4
|5
|-1
|
PEEEG
|11
|
|San Martín SJ
|5
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|
PGEPE
|12
|
|Talleres
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|
PGEPE
|13
|
|Instituto
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|9
|-7
|
GPEEP
|14
|
|Godoy Cruz
|3
|5
|0
|3
|2
|4
|7
|-3
|
EEEPP
|15
|
|Independiente
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|
EPPEP
|
6ta fecha
viernes 22 agosto 2025
|15:30
|Barracas
|Defensa
|Claudio Chiqui Tapia
|20:00
|Tigre
|Ind. Rivadavia Mza
|Monumental de Victoria (José Dellagiovanna)
|
sábado 23 agosto 2025
|14:30
|San Lorenzo
|Instituto
|Nuevo Gasómetro
|17:30
|Central
|Newell’s
|Gigante de Arroyito
|20:00
|At. Tucumán
|Talleres
|Monumental Presidente José Fierro
|20:00
|San Martín SJ
|Gimnasia LP
|Ing. Hilario Sánchez
|
domingo 24 agosto 2025
|14:00
|Unión
|Huracán
|15 de Abril
|16:15
|Argentinos Jrs.
|Racing
|Diego Armando Maradona
|18:15
|Boca Jrs.
|Banfield
|Alberto José Armando (La Bombonera)
|20:30
|Independiente
|Platense
|Estadio Libertadores de América
|
lunes 25 agosto 2025
|15:00
|Dep. Riestra
|Sarmiento
|Guillermo Laza
|17:00
|Godoy Cruz
|Vélez
|Estadio Feliciano Gambarte
|19:00
|Belgrano
|Central Córdoba
|El Gigante de Alberdi
|19:15
|Estudiantes
|Aldosivi
|Jorge Luis Hirschi
|21:15
|Lanús
|River
|Ciudad de Lanús
