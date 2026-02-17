Se jugó la 5ta fecha de la LPF – Resultados, tablas y 6ta fecha

La Liga Profesional de Fútbol presentó la fecha 6 del Torneo Apertura Mercado Libre:

Fecha 5

Jueves 12 de febrero
Tigre 1 Aldosivi 0 (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas

Argentinos 1 River 0 (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández

Viernes 13 de febrero
Independiente 2 Lanús 0 (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga

Unión 0 San Lorenzo 0 (Zona A)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Mariana De Almeida

Defensa y Justicia 1 Vélez 1 (Zona A)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez

Sábado 14 de febrero
Banfield 0 Racing 2 (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa

Talleres 2 Gimnasia (Mza.) 1 (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Sebastian Bresba
AVAR: Germán Delfino

Huracán 1 Sarmiento 0 (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta

Atlético Tucumán 4 Estudiantes (Río Cuarto) 0 (Zona B)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Ceballos

Independiente Rivadavia Mza. 0 Belgrano 1 (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 15 de febrero
Gimnasia 0 Estudiantes 0 (Interzonal)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Romero

Boca 0 Platense 0 (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Carlos Córdoba

Rosario Central 2 Barracas Central 0 (Zona B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Lucas Germanotta

Instituto 2 Central Córdoba 0 (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Pardo

Lunes 16 de febrero
Deportivo Riestra 1 Newell’s 1 (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gisella Trucco

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Vélez
 Vélez 11 5 3 2 0 7 4 3
GGEGE
2
Independiente
 Independiente 9 5 2 3 0 6 3 3
EEEGG
3
Defensa
 Defensa 9 5 2 3 0 5 3 2
EGEGE
4
Estudiantes
 Estudiantes 9 5 2 3 0 4 2 2
EGEGE
5
Platense
 Platense 8 5 2 2 1 4 3 1
EGGPE
6
Lanús
 Lanús 8 5 2 2 1 8 8 0
GGEEP
7
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 7 5 2 1 2 5 4 1
GPGPE
8
Talleres
 Talleres 7 5 2 1 2 7 7 0
GPPEG
9
San Lorenzo
 San Lorenzo 7 5 2 1 2 4 4 0
PGGPE
10
Gimnasia Mendoza
 Gimnasia Mendoza 6 5 2 0 3 3 7 -4
GPPGP
11
Unión
 Unión 5 5 1 2 2 5 3 2
EPGPE
12
Instituto
 Instituto 4 5 1 1 3 5 6 -1
PPEPG
13
Central Córdoba
 Central Córdoba 4 5 1 1 3 1 4 -3
PEPGP
14
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 2 5 0 2 3 2 5 -3
PPEPE
15
Newell's
 Newell’s 2 5 0 2 3 5 9 -4
PEPPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Tigre
 Tigre 13 5 4 1 0 11 3 8
GEGGG
2
Independiente Riv.
 Independiente Riv. 12 5 4 0 1 7 4 3
GGGGP
3
Belgrano
 Belgrano 11 5 3 2 0 5 2 3
GEEGG
4
Central
 Central 8 5 2 2 1 6 4 2
PGEEG
5
Huracán
 Huracán 8 5 2 2 1 5 4 1
EPEGG
6
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 8 5 2 2 1 3 2 1
GEEPG
7
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 5 2 1 2 5 6 -1
GPGPE
8
River
 River 7 5 2 1 2 4 5 -1
GGEPP
9
Racing
 Racing 6 5 2 0 3 7 8 -1
PPPGG
10
Sarmiento
 Sarmiento 6 5 2 0 3 4 5 -1
PGPGP
11
At. Tucumán
 At. Tucumán 5 5 1 2 2 7 5 2
PEEPG
12
Barracas
 Barracas 5 5 1 2 2 3 4 -1
PEEGP
13
Banfield
 Banfield 4 5 1 1 3 3 6 -3
EPGPP
14
Aldosivi
 Aldosivi 3 5 0 3 2 2 5 -3
EEPEP
15
Estudiantes RC
 Estudiantes RC 1 5 0 1 4 1 9 -8
PEPPP

Tabla General

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG
1
Tigre
 Tigre 13 5 4 1 0 11 3 8
2
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 12 5 4 0 1 7 4 3
3
Vélez
 Vélez 11 5 3 2 0 7 4 3
4
Belgrano
 Belgrano 11 5 3 2 0 5 2 3
5
Independiente
 Independiente 9 5 2 3 0 6 3 3
6
Defensa
 Defensa 9 5 2 3 0 5 3 2
7
Estudiantes
 Estudiantes 9 5 2 3 0 4 2 2
8
Central
 Central 8 5 2 2 1 6 4 2
9
Huracán
 Huracán 8 5 2 2 1 5 4 1
10
Platense
 Platense 8 5 2 2 1 4 3 1
11
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 8 5 2 2 1 3 2 1
12
Lanús
 Lanús 8 5 2 2 1 8 8 0
13
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 7 5 2 1 2 5 4 1
14
Talleres
 Talleres 7 5 2 1 2 7 7 0
15
San Lorenzo
 San Lorenzo 7 5 2 1 2 4 4 0
16
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 5 2 1 2 5 6 -1
17
River
 River 7 5 2 1 2 4 5 -1
18
Racing
 Racing 6 5 2 0 3 7 8 -1
19
Sarmiento
 Sarmiento 6 5 2 0 3 4 5 -1
20
GIM MDZ
 GIM MDZ 6 5 2 0 3 3 7 -4
21
At. Tucumán
 At. Tucumán 5 5 1 2 2 7 5 2
22
Unión
 Unión 5 5 1 2 2 5 3 2
23
Barracas
 Barracas 5 5 1 2 2 3 4 -1
24
Instituto
 Instituto 4 5 1 1 3 5 6 -1
25
Banfield
 Banfield 4 5 1 1 3 3 6 -3
26
Central Córdoba
 Central Córdoba 4 5 1 1 3 1 4 -3
27
Aldosivi
 Aldosivi 3 5 0 3 2 2 5 -3
28
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 2 5 0 2 3 2 5 -3
29
Newell's
 Newell’s 2 5 0 2 3 5 9 -4
30
ERC
 ERC 1 5 0 1 4 1 9 -8

Goleadores

1=
Jordy Caicedo
Huracán
Goles

4
1=
José Romero
Tigre
Goles

4
1=
Leandro Díaz
Atlético Tucumán
Goles

4

La Liga Profesional de Fútbol presenta la agenda de la fecha interzonal del Torneo Apertura Mercado Libre.

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-
19.30 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-

Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-
20.00 Boca – Racing -TNT Sports-
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-
22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-

Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-
17.00 Banfield – Newell’s -TNT Sports-
19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-
21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-

Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River -ESPN Premium-
21.00 Unión – Aldosivi -TNT Sports-

A confirmar
Argentinos – Lanús -TNT Sports-

