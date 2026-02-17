Se jugó la 5ta fecha de la LPF – Resultados, tablas y 6ta fecha

La Liga Profesional de Fútbol presentó la fecha 6 del Torneo Apertura Mercado Libre:
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
Tigre 1 Aldosivi 0 (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
Argentinos 1 River 0 (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández
Viernes 13 de febrero
Independiente 2 Lanús 0 (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Unión 0 San Lorenzo 0 (Zona A)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Mariana De Almeida
Defensa y Justicia 1 Vélez 1 (Zona A)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 14 de febrero
Banfield 0 Racing 2 (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
Talleres 2 Gimnasia (Mza.) 1 (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Sebastian Bresba
AVAR: Germán Delfino
Huracán 1 Sarmiento 0 (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
Atlético Tucumán 4 Estudiantes (Río Cuarto) 0 (Zona B)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Ceballos
Independiente Rivadavia Mza. 0 Belgrano 1 (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 15 de febrero
Gimnasia 0 Estudiantes 0 (Interzonal)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Romero
Boca 0 Platense 0 (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Carlos Córdoba
Rosario Central 2 Barracas Central 0 (Zona B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Lucas Germanotta
Instituto 2 Central Córdoba 0 (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Pardo
Lunes 16 de febrero
Deportivo Riestra 1 Newell’s 1 (Zona A)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gisella Trucco
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Vélez
|11
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|3
|
GGEGE
|2
|
|Independiente
|9
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|3
|
EEEGG
|3
|
|Defensa
|9
|5
|2
|3
|0
|5
|3
|2
|
EGEGE
|4
|
|Estudiantes
|9
|5
|2
|3
|0
|4
|2
|2
|
EGEGE
|5
|
|Platense
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|
EGGPE
|6
|
|Lanús
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|8
|0
|
GGEEP
|7
|
|Boca Jrs.
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|1
|
GPGPE
|8
|
|Talleres
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|
GPPEG
|9
|
|San Lorenzo
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|
PGGPE
|10
|
|Gimnasia Mendoza
|6
|5
|2
|0
|3
|3
|7
|-4
|
GPPGP
|11
|
|Unión
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|3
|2
|
EPGPE
|12
|
|Instituto
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|-1
|
PPEPG
|13
|
|Central Córdoba
|4
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|
PEPGP
|14
|
|Dep. Riestra
|2
|5
|0
|2
|3
|2
|5
|-3
|
PPEPE
|15
|
|Newell’s
|2
|5
|0
|2
|3
|5
|9
|-4
|
PEPPE
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Tigre
|13
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|8
|
GEGGG
|2
|
|Independiente Riv.
|12
|5
|4
|0
|1
|7
|4
|3
|
GGGGP
|3
|
|Belgrano
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|2
|3
|
GEEGG
|4
|
|Central
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|
PGEEG
|5
|
|Huracán
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|
EPEGG
|6
|
|Argentinos Jrs.
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|2
|1
|
GEEPG
|7
|
|Gimnasia LP
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|
GPGPE
|8
|
|River
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|5
|-1
|
GGEPP
|9
|
|Racing
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|8
|-1
|
PPPGG
|10
|
|Sarmiento
|6
|5
|2
|0
|3
|4
|5
|-1
|
PGPGP
|11
|
|At. Tucumán
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|5
|2
|
PEEPG
|12
|
|Barracas
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|
PEEGP
|13
|
|Banfield
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|
EPGPP
|14
|
|Aldosivi
|3
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|
EEPEP
|15
|
|Estudiantes RC
|1
|5
|0
|1
|4
|1
|9
|-8
|
PEPPP
Tabla General
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|1
|
|Tigre
|13
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|8
|2
|
|Ind. Rivadavia Mza
|12
|5
|4
|0
|1
|7
|4
|3
|3
|
|Vélez
|11
|5
|3
|2
|0
|7
|4
|3
|4
|
|Belgrano
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|2
|3
|5
|
|Independiente
|9
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|3
|6
|
|Defensa
|9
|5
|2
|3
|0
|5
|3
|2
|7
|
|Estudiantes
|9
|5
|2
|3
|0
|4
|2
|2
|8
|
|Central
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|9
|
|Huracán
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|10
|
|Platense
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|11
|
|Argentinos Jrs.
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|2
|1
|12
|
|Lanús
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|8
|0
|13
|
|Boca Jrs.
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|1
|14
|
|Talleres
|7
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|
|San Lorenzo
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|16
|
|Gimnasia LP
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|17
|
|River
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|5
|-1
|18
|
|Racing
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|8
|-1
|19
|
|Sarmiento
|6
|5
|2
|0
|3
|4
|5
|-1
|20
|
|GIM MDZ
|6
|5
|2
|0
|3
|3
|7
|-4
|21
|
|At. Tucumán
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|5
|2
|22
|
|Unión
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|3
|2
|23
|
|Barracas
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|24
|
|Instituto
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|-1
|25
|
|Banfield
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|26
|
|Central Córdoba
|4
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|27
|
|Aldosivi
|3
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|28
|
|Dep. Riestra
|2
|5
|0
|2
|3
|2
|5
|-3
|29
|
|Newell’s
|2
|5
|0
|2
|3
|5
|9
|-4
|30
|
|ERC
|1
|5
|0
|1
|4
|1
|9
|-8
Goleadores
|1=
|
Jordy Caicedo
Huracán
|
Goles
4
|1=
|
José Romero
Tigre
|
Goles
4
|1=
|
Leandro Díaz
Atlético Tucumán
|
Goles
4
La Liga Profesional de Fútbol presenta la agenda de la fecha interzonal del Torneo Apertura Mercado Libre.
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-
17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-
19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-
19.30 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-
Viernes 20 de febrero
18.00 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-
20.00 Boca – Racing -TNT Sports-
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-
22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-
17.00 Banfield – Newell’s -TNT Sports-
19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-
21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-
Domingo 22 de febrero
18.30 Vélez – River -ESPN Premium-
21.00 Unión – Aldosivi -TNT Sports-
A confirmar
Argentinos – Lanús -TNT Sports-
Comentarios