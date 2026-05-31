Se jugó la 10ma fecha de la URD / Ganó Atlético, empató Defensores, perdieron Estrada y Sarmiento

Se jugó la 10ma fecha de la URD 2026, con suerte dispar para los equipos de Ayacucho.

Atlético se impuso 3 a 0 a Deportivo Tandil en el «Luciano Ceverio», con tantos de Agustín Suárez Fontán, la figura, y Thiago Sutil en dos ocasiones.

Defensores empató de visitante ante Juventud Unida 2 a 2, con goles de Gastón Olavarrieta y Francisco Galera.

Estrada cayó 2 a 1 ante el puntero de la «B», Excursionistas. El tanto amarillo, lo marcó Maximiliano Villaverde.

Sarmiento en Ayacucho cayó 2 a 0 ante Independiente de local, y fue expulsado Nicolás De la Vega.