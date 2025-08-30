Se juega la fecha 7 de la LPF – Partidos de este sábado 30 de Agosto, árbitros y tablas

La Liga Profesional de Fútbol presenta la agenda de la fecha 7 del Torneo Betano Clausura.

Fecha 7

Viernes 29 de agosto

Banfield 1 Tigre 0 (Zona A) – Árbitro: Yael Falcón Pérez

Newell’s 1 Barracas Central 2 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo

Instituto 0 Independiente 0 (Zona B) – Árbitro: Luis Lobo Medina

HOY Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 14 7 4 2 1 11 8 3
PGGEEG
2
Estudiantes
 Estudiantes 12 6 4 0 2 8 6 2
PGGGPG
3
Central Córdoba
 Central Córdoba 10 6 2 4 0 8 4 4
EEGEEG
4
Huracán
 Huracán 10 6 3 1 2 5 6 -1
PPGGGE
5
Banfield
 Banfield 10 7 3 1 3 8 10 -2
GPPGPG
6
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 9 6 2 3 1 7 3 4
EEPEGG
7
Unión
 Unión 9 6 2 3 1 7 3 4
GEEPGE
8
Defensa
 Defensa 9 6 2 3 1 6 4 2
EGPGEE
9
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 8 6 2 2 2 6 4 2
EPEGPG
10
Belgrano
 Belgrano 8 6 2 2 2 5 5 0
GPEGEP
11
Tigre
 Tigre 8 7 2 2 3 6 7 -1
GEPGEP
12
Newell's
 Newell’s 6 7 1 3 3 6 8 -2
PEEEPP
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 5 6 1 2 3 6 8 -2
PGEPPE
14
Racing
 Racing 4 6 1 1 4 4 9 -5
PGPEPP
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 6 0 3 3 1 6 -5
EPEPEP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 12 6 3 3 0 12 4 8
GGEEGE
2
Vélez
 Vélez 11 6 3 2 1 6 3 3
GEEPGG
3
San Lorenzo
 San Lorenzo 11 6 3 2 1 5 3 2
GEEGPG
4
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 10 6 3 1 2 8 5 3
GPGPEG
5
Lanús
 Lanús 10 6 3 1 2 6 4 2
PPGGGE
6
Central
 Central 10 6 2 4 0 4 2 2
EGEEEG
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 9 6 2 3 1 8 5 3
GEPEEG
8
San Martín SJ
 San Martín SJ 8 6 2 2 2 5 5 0
PGEPEG
9
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 6 2 1 3 4 5 -1
PEGGPP
10
Platense
 Platense 6 5 1 3 1 4 5 -1
PEEEG
11
Sarmiento
 Sarmiento 6 6 1 3 2 5 9 -4
EEPGEP
12
Instituto
 Instituto 6 7 1 3 3 2 10 -8
PEEPPE
13
Talleres
 Talleres 5 6 1 2 3 3 7 -4
PGEPEP
14
Independiente
 Independiente 3 6 0 3 3 4 7 -3
EPPEPE
15
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 6 0 3 3 4 9 -5
EEEPPP

