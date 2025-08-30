Se juega la fecha 7 de la LPF – Partidos de este sábado 30 de Agosto, árbitros y tablas

La Liga Profesional de Fútbol presenta la agenda de la fecha 7 del Torneo Betano Clausura.
Fecha 7
Viernes 29 de agosto
Banfield 1 Tigre 0 (Zona A) – Árbitro: Yael Falcón Pérez
Newell’s 1 Barracas Central 2 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo
Instituto 0 Independiente 0 (Zona B) – Árbitro: Luis Lobo Medina
HOY Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil
Lunes 1 de septiembre
17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura
19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Barracas
|14
|7
|4
|2
|1
|11
|8
|3
|
PGGEEG
|2
|
|Estudiantes
|12
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|2
|
PGGGPG
|3
|
|Central Córdoba
|10
|6
|2
|4
|0
|8
|4
|4
|
EEGEEG
|4
|
|Huracán
|10
|6
|3
|1
|2
|5
|6
|-1
|
PPGGGE
|5
|
|Banfield
|10
|7
|3
|1
|3
|8
|10
|-2
|
GPPGPG
|6
|
|Boca Jrs.
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|3
|4
|
EEPEGG
|7
|
|Unión
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|3
|4
|
GEEPGE
|8
|
|Defensa
|9
|6
|2
|3
|1
|6
|4
|2
|
EGPGEE
|9
|
|Argentinos Jrs.
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|4
|2
|
EPEGPG
|10
|
|Belgrano
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|5
|0
|
GPEGEP
|11
|
|Tigre
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|
GEPGEP
|12
|
|Newell’s
|6
|7
|1
|3
|3
|6
|8
|-2
|
PEEEPP
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|
PGEPPE
|14
|
|Racing
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|9
|-5
|
PGPEPP
|15
|
|Aldosivi
|3
|6
|0
|3
|3
|1
|6
|-5
|
EPEPEP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|12
|6
|3
|3
|0
|12
|4
|8
|
GGEEGE
|2
|
|Vélez
|11
|6
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|
GEEPGG
|3
|
|San Lorenzo
|11
|6
|3
|2
|1
|5
|3
|2
|
GEEGPG
|4
|
|Dep. Riestra
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|3
|
GPGPEG
|5
|
|Lanús
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|4
|2
|
PPGGGE
|6
|
|Central
|10
|6
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|
EGEEEG
|7
|
|At. Tucumán
|9
|6
|2
|3
|1
|8
|5
|3
|
GEPEEG
|8
|
|San Martín SJ
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|5
|0
|
PGEPEG
|9
|
|Gimnasia LP
|7
|6
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|
PEGGPP
|10
|
|Platense
|6
|5
|1
|3
|1
|4
|5
|-1
|
PEEEG
|11
|
|Sarmiento
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|-4
|
EEPGEP
|12
|
|Instituto
|6
|7
|1
|3
|3
|2
|10
|-8
|
PEEPPE
|13
|
|Talleres
|5
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|
PGEPEP
|14
|
|Independiente
|3
|6
|0
|3
|3
|4
|7
|-3
|
EPPEPE
|15
|
|Godoy Cruz
|3
|6
|0
|3
|3
|4
|9
|-5
|
EEEPPP
