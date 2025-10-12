Se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 / Partidos, TV, árbitros y tablas al domingo 12-10-25

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA desarrolla la programación para la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025. A continuación, la agenda de la jornada mencionada:

Fecha 12

Viernes 10 de octubre
San Lorenzo 0 San Martín (SJ) 1 – Árbitro: Pablo Dóvalo

Defensa y Justicia 1 Argentinos 0 (Zona A) – Árbitro: Juan Pafundi

Central Córdoba 3 Unión 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano

Newell’s 1 Tigre 1 (Zona A) – Árbitro: Pablo Echavarría

Sábado 11 de octubre
Gimnasia 1 Talleres 2 (Zona B) -ESPN Premium- – Árbitro: Sebastian Martinez

Banfield 1 Racing 3 (Zona A) – Árbitro: Nazareno Arasa

Belgrano 1 Estudiantes 1 (Zona A) – Árbitro: Bryan Ferreyra

Vélez 1 Rosario Central 2 (Zona B) – Árbitro: Andrés Merlos

HOY Domingo 12 de octubre
14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Felipe Viola
AVAR: Jorge Broggi

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Joaquín Gil

19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Maximiliano Macheroni

21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Juan Mamani

Lunes 13 de octubre
18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Javier Delbarba
AVAR: Juan Pablo Loustau

Postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo
Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Defensa
 Defensa 19 12 5 4 3 13 10 3
GPPGEG
2
Central Córdoba
 Central Córdoba 18 12 4 6 2 15 10 5
GPEPEG
3
Estudiantes
 Estudiantes 18 12 5 3 4 13 13 0
PPGEEE
4
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 17 11 4 5 2 18 8 10
GGEEPG
5
Unión
 Unión 17 12 4 5 3 16 13 3
GGEEPP
6
Barracas
 Barracas 17 11 4 5 2 13 11 2
EGEPEE
7
Tigre
 Tigre 17 12 4 5 3 11 9 2
PEGGEE
8
Huracán
 Huracán 16 11 4 4 3 6 8 -2
EEEPEG
9
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 15 12 4 3 5 12 9 3
PPGGEP
10
Belgrano
 Belgrano 15 12 3 6 3 11 9 2
PEGEEE
11
Racing
 Racing 15 12 4 3 5 13 13 0
PGGEEG
12
Banfield
 Banfield 14 12 4 2 6 10 17 -7
GGPEPP
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 11 11 2 5 4 10 12 -2
EGPEEE
14
Newell's
 Newell’s 11 12 2 5 5 10 18 -8
PGPEPE
15
Aldosivi
 Aldosivi 6 11 1 3 7 3 14 -11
PPPPPG

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 23 11 7 2 2 16 8 8
GGGGGE
2
Vélez
 Vélez 22 12 6 4 2 17 9 8
GEGGEP
3
Central
 Central 21 11 5 6 0 13 6 7
GEEGGG
4
Lanús
 Lanús 20 11 6 2 3 11 9 2
EPGGEG
5
River
 River 18 11 5 3 3 18 11 7
EGGPPP
6
San Lorenzo
 San Lorenzo 16 12 4 4 4 9 9 0
EPEGPP
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 15 11 4 3 4 13 11 2
GPPGPG
8
San Martín SJ
 San Martín SJ 14 12 3 5 4 9 11 -2
PEPEEG
9
Talleres
 Talleres 14 12 3 5 4 7 10 -3
PEEGEG
10
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 13 12 4 1 7 8 14 -6
GPPPGP
11
Sarmiento
 Sarmiento 12 10 3 3 4 8 11 -3
EPGGPP
12
Instituto
 Instituto 12 11 2 6 3 5 11 -6
PEGEEE
13
Platense
 Platense 10 10 2 4 4 10 15 -5
GPGPEP
14
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 9 11 1 6 4 9 14 -5
PGEEPE
15
Independiente
 Independiente 6 10 0 6 4 6 10 -4
PEPEE

