Se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 / Partidos, TV, árbitros y tablas al domingo 12-10-25

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA desarrolla la programación para la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025. A continuación, la agenda de la jornada mencionada:
Fecha 12
Viernes 10 de octubre
San Lorenzo 0 San Martín (SJ) 1 – Árbitro: Pablo Dóvalo
Defensa y Justicia 1 Argentinos 0 (Zona A) – Árbitro: Juan Pafundi
Central Córdoba 3 Unión 1 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano
Newell’s 1 Tigre 1 (Zona A) – Árbitro: Pablo Echavarría
Sábado 11 de octubre
Gimnasia 1 Talleres 2 (Zona B) -ESPN Premium- – Árbitro: Sebastian Martinez
Banfield 1 Racing 3 (Zona A) – Árbitro: Nazareno Arasa
Belgrano 1 Estudiantes 1 (Zona A) – Árbitro: Bryan Ferreyra
Vélez 1 Rosario Central 2 (Zona B) – Árbitro: Andrés Merlos
HOY Domingo 12 de octubre
14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Felipe Viola
AVAR: Jorge Broggi
16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Joaquín Gil
19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Maximiliano Macheroni
21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Juan Mamani
Lunes 13 de octubre
18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Javier Delbarba
AVAR: Juan Pablo Loustau
Postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo
Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Defensa
|19
|12
|5
|4
|3
|13
|10
|3
|
GPPGEG
|2
|
|Central Córdoba
|18
|12
|4
|6
|2
|15
|10
|5
|
GPEPEG
|3
|
|Estudiantes
|18
|12
|5
|3
|4
|13
|13
|0
|
PPGEEE
|4
|
|Boca Jrs.
|17
|11
|4
|5
|2
|18
|8
|10
|
GGEEPG
|5
|
|Unión
|17
|12
|4
|5
|3
|16
|13
|3
|
GGEEPP
|6
|
|Barracas
|17
|11
|4
|5
|2
|13
|11
|2
|
EGEPEE
|7
|
|Tigre
|17
|12
|4
|5
|3
|11
|9
|2
|
PEGGEE
|8
|
|Huracán
|16
|11
|4
|4
|3
|6
|8
|-2
|
EEEPEG
|9
|
|Argentinos Jrs.
|15
|12
|4
|3
|5
|12
|9
|3
|
PPGGEP
|10
|
|Belgrano
|15
|12
|3
|6
|3
|11
|9
|2
|
PEGEEE
|11
|
|Racing
|15
|12
|4
|3
|5
|13
|13
|0
|
PGGEEG
|12
|
|Banfield
|14
|12
|4
|2
|6
|10
|17
|-7
|
GGPEPP
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|11
|11
|2
|5
|4
|10
|12
|-2
|
EGPEEE
|14
|
|Newell’s
|11
|12
|2
|5
|5
|10
|18
|-8
|
PGPEPE
|15
|
|Aldosivi
|6
|11
|1
|3
|7
|3
|14
|-11
|
PPPPPG
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Dep. Riestra
|23
|11
|7
|2
|2
|16
|8
|8
|
GGGGGE
|2
|
|Vélez
|22
|12
|6
|4
|2
|17
|9
|8
|
GEGGEP
|3
|
|Central
|21
|11
|5
|6
|0
|13
|6
|7
|
GEEGGG
|4
|
|Lanús
|20
|11
|6
|2
|3
|11
|9
|2
|
EPGGEG
|5
|
|River
|18
|11
|5
|3
|3
|18
|11
|7
|
EGGPPP
|6
|
|San Lorenzo
|16
|12
|4
|4
|4
|9
|9
|0
|
EPEGPP
|7
|
|At. Tucumán
|15
|11
|4
|3
|4
|13
|11
|2
|
GPPGPG
|8
|
|San Martín SJ
|14
|12
|3
|5
|4
|9
|11
|-2
|
PEPEEG
|9
|
|Talleres
|14
|12
|3
|5
|4
|7
|10
|-3
|
PEEGEG
|10
|
|Gimnasia LP
|13
|12
|4
|1
|7
|8
|14
|-6
|
GPPPGP
|11
|
|Sarmiento
|12
|10
|3
|3
|4
|8
|11
|-3
|
EPGGPP
|12
|
|Instituto
|12
|11
|2
|6
|3
|5
|11
|-6
|
PEGEEE
|13
|
|Platense
|10
|10
|2
|4
|4
|10
|15
|-5
|
GPGPEP
|14
|
|Godoy Cruz
|9
|11
|1
|6
|4
|9
|14
|-5
|
PGEEPE
|15
|
|Independiente
|6
|10
|0
|6
|4
|6
|10
|-4
|
PEPEE
