Se juega la fecha 11 de la URD – Empató Atlético / Perdieron Defensores y Sarmiento

Atlético igualó 0 a 0 en su visita a Juarense. Defensores perdió su invicto, al caer con Ferro C. Sud de local 2 a 1. Sarmiento cayó 3 a 2 de visitante ante Velense. Estrada quedó libre.

Se disputó parcialmente la fecha 11

En una jornada fresca pero soleada, este domingo se disputaron la mayoría de los encuentros programados de una nueva fecha de competencia.

Para completar la programación, restan algunos partidos de categorías menores, que en su mayoría se jugarán este lunes.

En Primera y Reserva A, aún queda por disputarse el encuentro entre Unicén y Santamarina para completar la Fecha 11.

Además, en Primera Femenino, Santamarina y San José se enfrentarán para cerrar la jornada. Aquí el detalle de la fecha: