Se juega la fecha 11 de la LPF / Partidos, árbitros y tablas al sábado 4 de Octubre

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 11 del Torneo Betano Clausura.

Fecha 11

Viernes 3 de octubre
Tigre 1 Defensa y Justicia 0 (Zona A) – Árbitro: Ariel Penel

Unión 0 Aldosivi 2 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos

Argentinos – Central Córdoba (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez

HOY Sábado 4 de octubre
14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Diego Novelli
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Javier Uziga

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Huracán – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 5 de octubre
14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Pardo

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Suárez

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas

19.00 Boca – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlotta

21.15 Rosario Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero

Lunes 6 de octubre
19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Damian Espinoza

21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Daniel E. Zamora

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Unión
 Unión 17 11 4 5 2 15 10 5
EGGEEP
2
Barracas
 Barracas 16 10 4 4 2 12 10 2
EEGEPE
3
Defensa
 Defensa 16 11 4 4 3 12 10 2
EGPPGE
4
Tigre
 Tigre 16 11 4 4 3 10 8 2
EPEGGE
5
Estudiantes
 Estudiantes 16 10 5 1 4 11 11 0
PGPPGE
6
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 15 11 4 3 4 12 8 4
GPPGGE
7
Central Córdoba
 Central Córdoba 15 11 3 6 2 12 9 3
GGPEPE
8
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 14 10 3 5 2 13 8 5
GGGEEP
9
Banfield
 Banfield 14 10 4 2 4 9 13 -4
GPGGPE
10
Belgrano
 Belgrano 13 10 3 4 3 10 8 2
EPPEGE
11
Huracán
 Huracán 13 10 3 4 3 5 8 -3
GEEEPE
12
Racing
 Racing 11 10 3 2 5 10 12 -2
PPPGGE
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 10 10 2 4 4 10 12 -2
PEGPEE
14
Newell's
 Newell’s 10 10 2 4 4 9 12 -3
EPPGPE
15
Aldosivi
 Aldosivi 6 11 1 3 7 3 14 -11
PPPPPG

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 22 10 7 1 2 14 6 8
EGGGGG
2
Vélez
 Vélez 21 10 6 3 1 14 5 9
GGGEGG
3
River
 River 18 10 5 3 2 17 9 8
GEGGPP
4
Lanús
 Lanús 17 10 5 2 3 9 8 1
GEPGGE
5
San Lorenzo
 San Lorenzo 16 10 4 4 2 8 6 2
PGEPEG
6
Central
 Central 15 9 3 6 0 9 4 5
EEGEEG
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 12 10 3 3 4 11 11 0
EGPPGP
8
Sarmiento
 Sarmiento 12 9 3 3 3 8 10 -2
GEPGGP
9
Instituto
 Instituto 11 10 2 5 3 5 11 -6
PPEGEE
10
Platense
 Platense 10 9 2 4 3 10 13 -3
EGPGPE
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 10 10 2 4 4 8 11 -3
EGPEPE
12
Talleres
 Talleres 10 10 2 4 4 5 9 -4
EPPEEG
13
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 10 10 3 1 6 6 12 -6
PPGPPP
14
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 8 10 1 5 4 8 13 -5
PPGEEP
15
Independiente
 Independiente 5 9 0 5 4 5 9 -4
EPEPEE

