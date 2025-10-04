Se juega la fecha 11 de la LPF / Partidos, árbitros y tablas al sábado 4 de Octubre

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 11 del Torneo Betano Clausura.
Fecha 11
Viernes 3 de octubre
Tigre 1 Defensa y Justicia 0 (Zona A) – Árbitro: Ariel Penel
Unión 0 Aldosivi 2 (Zona A) – Árbitro: Andrés Merlos
Argentinos – Central Córdoba (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez
HOY Sábado 4 de octubre
14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Diego Novelli
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Javier Uziga
16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Huracán – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 5 de octubre
14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Pardo
16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Suárez
16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas
19.00 Boca – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlotta
21.15 Rosario Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero
Lunes 6 de octubre
19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Damian Espinoza
21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Daniel E. Zamora
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Unión
|17
|11
|4
|5
|2
|15
|10
|5
|
EGGEEP
|2
|
|Barracas
|16
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|2
|
EEGEPE
|3
|
|Defensa
|16
|11
|4
|4
|3
|12
|10
|2
|
EGPPGE
|4
|
|Tigre
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|8
|2
|
EPEGGE
|5
|
|Estudiantes
|16
|10
|5
|1
|4
|11
|11
|0
|
PGPPGE
|6
|
|Argentinos Jrs.
|15
|11
|4
|3
|4
|12
|8
|4
|
GPPGGE
|7
|
|Central Córdoba
|15
|11
|3
|6
|2
|12
|9
|3
|
GGPEPE
|8
|
|Boca Jrs.
|14
|10
|3
|5
|2
|13
|8
|5
|
GGGEEP
|9
|
|Banfield
|14
|10
|4
|2
|4
|9
|13
|-4
|
GPGGPE
|10
|
|Belgrano
|13
|10
|3
|4
|3
|10
|8
|2
|
EPPEGE
|11
|
|Huracán
|13
|10
|3
|4
|3
|5
|8
|-3
|
GEEEPE
|12
|
|Racing
|11
|10
|3
|2
|5
|10
|12
|-2
|
PPPGGE
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|10
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|
PEGPEE
|14
|
|Newell’s
|10
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|
EPPGPE
|15
|
|Aldosivi
|6
|11
|1
|3
|7
|3
|14
|-11
|
PPPPPG
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Dep. Riestra
|22
|10
|7
|1
|2
|14
|6
|8
|
EGGGGG
|2
|
|Vélez
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|5
|9
|
GGGEGG
|3
|
|River
|18
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|8
|
GEGGPP
|4
|
|Lanús
|17
|10
|5
|2
|3
|9
|8
|1
|
GEPGGE
|5
|
|San Lorenzo
|16
|10
|4
|4
|2
|8
|6
|2
|
PGEPEG
|6
|
|Central
|15
|9
|3
|6
|0
|9
|4
|5
|
EEGEEG
|7
|
|At. Tucumán
|12
|10
|3
|3
|4
|11
|11
|0
|
EGPPGP
|8
|
|Sarmiento
|12
|9
|3
|3
|3
|8
|10
|-2
|
GEPGGP
|9
|
|Instituto
|11
|10
|2
|5
|3
|5
|11
|-6
|
PPEGEE
|10
|
|Platense
|10
|9
|2
|4
|3
|10
|13
|-3
|
EGPGPE
|11
|
|San Martín SJ
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|11
|-3
|
EGPEPE
|12
|
|Talleres
|10
|10
|2
|4
|4
|5
|9
|-4
|
EPPEEG
|13
|
|Gimnasia LP
|10
|10
|3
|1
|6
|6
|12
|-6
|
PPGPPP
|14
|
|Godoy Cruz
|8
|10
|1
|5
|4
|8
|13
|-5
|
PPGEEP
|15
|
|Independiente
|5
|9
|0
|5
|4
|5
|9
|-4
|
EPEPEE
