Se juega la fecha 10 de la LPF – Partidos, canales, árbitros y posiciones al lunes 29/9

La Liga Profesional de Fútbol disputa la fecha 10 del Torneo Betano Clausura.

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre
Banfield 0 Unión 0 (Zona A) Árbitro: Luis Lobo Medina

Platense 2 San Martín SJ 2 (Zona B) Árbitro: Daniel Zamora

Central Córdoba 0 Tigre 1 (Zona A) Árbitro: Fernando Espinoza

Sábado 27 de septiembre
Aldosivi 0 Argentinos 2 Árbitro: Sebastián Zunino

Gimnasia 0 Rosario Central 3 (Zona B) Árbitro: Fernando Echenique

San Lorenzo 2 Godoy Cruz 0 (Zona B) Árbitro: Nicolás Lamolina

Defensa y Justicia 2 Boca 1 (Zona A) Árbitro: Jorge Baliño

Talleres 1 Sarmiento 0 (Zona B) Árbitro: Pablo Dóvalo

Domingo 28 de septiembre
Racing 0 Independiente 0 (interzonal) Árbitro: Nicolás Ramírez

River 1 Deportivo Riestra 2 (Zona B) Árbitro: Pablo Echavarría

Ind. Rivadavia Mza. 0 Huracán 0 (Zona A) Árbitro: Nazareno Arasa

Instituto 0 Lanús 0 (Zona B) Árbitro: Facundo Tello

HOY Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Bryan Ferreyra

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Maximiliano Macheroni

Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Facundo Tello
AVAR: Juan Del Fueyo

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Unión
 Unión 17 10 4 5 1 15 8 7
GEGGEE
2
Barracas
 Barracas 15 9 4 3 2 11 9 2
GEEGEP
3
Defensa
 Defensa 15 10 4 3 3 11 9 2
EEGPPG
4
Tigre
 Tigre 15 10 4 3 3 9 7 2
GEPEGG
5
Estudiantes
 Estudiantes 15 9 5 0 4 10 10 0
GPGPPG
6
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 14 10 3 5 2 13 8 5
GGGEEP
7
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 14 10 4 2 4 12 8 4
PGPPGG
8
Central Córdoba
 Central Córdoba 14 10 3 5 2 12 9 3
EGGPEP
9
Banfield
 Banfield 14 10 4 2 4 9 13 -4
GPGGPE
10
Huracán
 Huracán 13 10 3 4 3 5 8 -3
GEEEPE
11
Belgrano
 Belgrano 12 9 3 3 3 9 7 2
GEPPEG
12
Racing
 Racing 11 10 3 2 5 10 12 -2
PPPGGE
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 10 10 2 4 4 10 12 -2
PEGPEE
14
Newell's
 Newell’s 9 9 2 3 4 8 11 -3
EEPPGP
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 10 0 3 7 1 14 -13
EPPPPP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 22 10 7 1 2 14 6 8
EGGGGG
2
River
 River 18 10 5 3 2 17 9 8
GEGGPP
3
Vélez
 Vélez 18 9 5 3 1 11 4 7
PGGGEG
4
Lanús
 Lanús 17 10 5 2 3 9 8 1
GEPGGE
5
San Lorenzo
 San Lorenzo 16 10 4 4 2 8 6 2
PGEPEG
6
Central
 Central 15 9 3 6 0 9 4 5
EEGEEG
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 12 9 3 3 3 10 8 2
EEGPPG
8
Sarmiento
 Sarmiento 12 9 3 3 3 8 10 -2
GEPGGP
9
Instituto
 Instituto 11 10 2 5 3 5 11 -6
PPEGEE
10
Platense
 Platense 10 9 2 4 3 10 13 -3
EGPGPE
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 10 10 2 4 4 8 11 -3
EGPEPE
12
Talleres
 Talleres 10 10 2 4 4 5 9 -4
EPPEEG
13
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 10 10 3 1 6 6 12 -6
PPGPPP
14
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 8 10 1 5 4 8 13 -5
PPGEEP
15
Independiente
 Independiente 5 9 0 5 4 5 9 -4
EPEPEE

