Se juega la fecha 10 de la LPF – Partidos, canales, árbitros y posiciones al lunes 29/9

La Liga Profesional de Fútbol disputa la fecha 10 del Torneo Betano Clausura.
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
Banfield 0 Unión 0 (Zona A) Árbitro: Luis Lobo Medina
Platense 2 San Martín SJ 2 (Zona B) Árbitro: Daniel Zamora
Central Córdoba 0 Tigre 1 (Zona A) Árbitro: Fernando Espinoza
Sábado 27 de septiembre
Aldosivi 0 Argentinos 2 Árbitro: Sebastián Zunino
Histórico – El ayacuchense Facu De La Vega, fue nuevamente titular en Aldosivi de Mar del Plata
Gimnasia 0 Rosario Central 3 (Zona B) Árbitro: Fernando Echenique
San Lorenzo 2 Godoy Cruz 0 (Zona B) Árbitro: Nicolás Lamolina
Defensa y Justicia 2 Boca 1 (Zona A) Árbitro: Jorge Baliño
Talleres 1 Sarmiento 0 (Zona B) Árbitro: Pablo Dóvalo
Domingo 28 de septiembre
Racing 0 Independiente 0 (interzonal) Árbitro: Nicolás Ramírez
River 1 Deportivo Riestra 2 (Zona B) Árbitro: Pablo Echavarría
Ind. Rivadavia Mza. 0 Huracán 0 (Zona A) Árbitro: Nazareno Arasa
Instituto 0 Lanús 0 (Zona B) Árbitro: Facundo Tello
HOY Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Bryan Ferreyra
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Maximiliano Macheroni
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Facundo Tello
AVAR: Juan Del Fueyo
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Unión
|17
|10
|4
|5
|1
|15
|8
|7
|
GEGGEE
|2
|
|Barracas
|15
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|2
|
GEEGEP
|3
|
|Defensa
|15
|10
|4
|3
|3
|11
|9
|2
|
EEGPPG
|4
|
|Tigre
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|7
|2
|
GEPEGG
|5
|
|Estudiantes
|15
|9
|5
|0
|4
|10
|10
|0
|
GPGPPG
|6
|
|Boca Jrs.
|14
|10
|3
|5
|2
|13
|8
|5
|
GGGEEP
|7
|
|Argentinos Jrs.
|14
|10
|4
|2
|4
|12
|8
|4
|
PGPPGG
|8
|
|Central Córdoba
|14
|10
|3
|5
|2
|12
|9
|3
|
EGGPEP
|9
|
|Banfield
|14
|10
|4
|2
|4
|9
|13
|-4
|
GPGGPE
|10
|
|Huracán
|13
|10
|3
|4
|3
|5
|8
|-3
|
GEEEPE
|11
|
|Belgrano
|12
|9
|3
|3
|3
|9
|7
|2
|
GEPPEG
|12
|
|Racing
|11
|10
|3
|2
|5
|10
|12
|-2
|
PPPGGE
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|10
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|
PEGPEE
|14
|
|Newell’s
|9
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|
EEPPGP
|15
|
|Aldosivi
|3
|10
|0
|3
|7
|1
|14
|-13
|
EPPPPP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Dep. Riestra
|22
|10
|7
|1
|2
|14
|6
|8
|
EGGGGG
|2
|
|River
|18
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|8
|
GEGGPP
|3
|
|Vélez
|18
|9
|5
|3
|1
|11
|4
|7
|
PGGGEG
|4
|
|Lanús
|17
|10
|5
|2
|3
|9
|8
|1
|
GEPGGE
|5
|
|San Lorenzo
|16
|10
|4
|4
|2
|8
|6
|2
|
PGEPEG
|6
|
|Central
|15
|9
|3
|6
|0
|9
|4
|5
|
EEGEEG
|7
|
|At. Tucumán
|12
|9
|3
|3
|3
|10
|8
|2
|
EEGPPG
|8
|
|Sarmiento
|12
|9
|3
|3
|3
|8
|10
|-2
|
GEPGGP
|9
|
|Instituto
|11
|10
|2
|5
|3
|5
|11
|-6
|
PPEGEE
|10
|
|Platense
|10
|9
|2
|4
|3
|10
|13
|-3
|
EGPGPE
|11
|
|San Martín SJ
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|11
|-3
|
EGPEPE
|12
|
|Talleres
|10
|10
|2
|4
|4
|5
|9
|-4
|
EPPEEG
|13
|
|Gimnasia LP
|10
|10
|3
|1
|6
|6
|12
|-6
|
PPGPPP
|14
|
|Godoy Cruz
|8
|10
|1
|5
|4
|8
|13
|-5
|
PPGEEP
|15
|
|Independiente
|5
|9
|0
|5
|4
|5
|9
|-4
|
EPEPEE
