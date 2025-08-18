Se juega la 5ta fecha de la LPF – Partidos, árbitros y tablas al lunes 18 de Agosto

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura.
Viernes 15 de agosto
Aldosivi 0 Belgrano 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano
Instituto 0 Unión 4 (Interzonal) – Árbitro: Bruno Amiconi
Racing 1 Tigre 2 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera
Sábado 16 de agosto
Platense 2 San Lorenzo 1 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Martinez
Huracán 1 Argentinos Juniors 0 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina
Rosario Central 1 Deportivo Riestra 1 (Zona B) – Árbitro: Yael Falcón Pérez
Vélez 2 Independiente 1 (Zona B) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Domingo 17 de agosto
Gimnasia 1 Lanús 2 (Zona B) – Árbitro: Facundo Tello
Defensa y Justicia 1 Newell’s 1 (Zona A) – Árbitro: Daniel Zamora
Central Córdoba 1 Barracas Central 1 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Lamolina
Banfield 3 Estudiantes 2 (Zona A) – Árbitro: Nicolás Ramírez
River 4 Godoy Cruz 2 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Zunino
Indepte. Rivadavia Mza 0 Boca 3 (Zona A) – Árbitro: Pablo Dóvalo
HOY Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba
