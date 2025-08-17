Se juega la 5ta fecha de la LPF – Partidos, árbitros y tablas al domingo 17 de Agosto

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura.

Viernes 15 de agosto
Aldosivi 0 Belgrano 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano

Instituto 0 Unión 4 (Interzonal) – Árbitro: Bruno Amiconi

Racing 1 Tigre 2 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera

Sábado 16 de agosto
Platense 2 San Lorenzo 1 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Martinez

Huracán 1 Argentinos Juniors 0 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina

Rosario Central 1 Deportivo Riestra 1 (Zona B) – Árbitro: Yael Falcón Pérez

Vélez 2 Independiente 1 (Zona B) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer

HOY Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
4° Arbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salome Di iorio
AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 9 4 3 0 1 7 5 2
GPGG
2
Estudiantes
 Estudiantes 9 4 3 0 1 5 3 2
PGGG
3
Huracán
 Huracán 9 5 3 0 2 4 5 -1
PPGGG
4
Unión
 Unión 8 5 2 2 1 6 2 4
GEEPG
5
Belgrano
 Belgrano 8 5 2 2 1 5 2 3
GPEGE
6
Defensa
 Defensa 7 4 2 1 1 4 2 2
EGPG
7
Tigre
 Tigre 7 5 2 1 2 5 5 0
PGEPG
8
Central Córdoba
 Central Córdoba 6 4 1 3 0 4 3 1
EEGE
9
Newell's
 Newell’s 5 4 1 2 1 4 4 0
GPEE
10
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 5 5 1 2 2 2 3 -1
EPEGP
11
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 5 4 1
PGEP
12
Banfield
 Banfield 4 4 1 1 2 4 6 -2
EGPP
13
Racing
 Racing 4 5 1 1 3 3 5 -2
PGPEP
14
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEPE
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 5 0 3 2 1 5 -4
EPEPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 8 4 2 2 0 7 1 6
GGEE
2
San Lorenzo
 San Lorenzo 8 5 2 2 1 4 3 1
GEEGP
3
Vélez
 Vélez 8 5 2 2 1 4 3 1
GEEPG
4
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2 1
PEGG
5
Central
 Central 7 5 1 4 0 3 2 1
EGEEE
6
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 7 5 2 1 2 5 5 0
GPGPE
7
Lanús
 Lanús 6 4 2 0 2 3 2 1
PPGG
8
Platense
 Platense 6 5 1 3 1 4 5 -1
PEEEG
9
At. Tucumán
 At. Tucumán 5 4 1 2 1 3 3 0
GEPE
10
Sarmiento
 Sarmiento 5 4 1 2 1 3 4 -1
EEPG
11
Instituto
 Instituto 5 5 1 2 2 2 9 -7
GPEEP
12
San Martín SJ
 San Martín SJ 4 4 1 1 2 4 5 -1
PGEP
13
Talleres
 Talleres 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
14
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEEP
15
Independiente
 Independiente 2 5 0 2 3 4 7 -3
EPPEP

