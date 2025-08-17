Se juega la 5ta fecha de la LPF – Partidos, árbitros y tablas al domingo 17 de Agosto

La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura.
Viernes 15 de agosto
Aldosivi 0 Belgrano 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano
Instituto 0 Unión 4 (Interzonal) – Árbitro: Bruno Amiconi
Racing 1 Tigre 2 (Zona A) – Árbitro: Darío Herrera
Sábado 16 de agosto
Platense 2 San Lorenzo 1 (Zona B) – Árbitro: Sebastian Martinez
Huracán 1 Argentinos Juniors 0 (Zona A) – Árbitro: Luis Lobo Medina
Rosario Central 1 Deportivo Riestra 1 (Zona B) – Árbitro: Yael Falcón Pérez
Vélez 2 Independiente 1 (Zona B) – Árbitro: Leandro Rey Hilfer
HOY Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta
14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
4° Arbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salome Di iorio
AVAR: Lucas Germanotta
16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra
16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero
Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Barracas
|9
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|2
|
GPGG
|2
|
|Estudiantes
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|
PGGG
|3
|
|Huracán
|9
|5
|3
|0
|2
|4
|5
|-1
|
PPGGG
|4
|
|Unión
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|2
|4
|
GEEPG
|5
|
|Belgrano
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|2
|3
|
GPEGE
|6
|
|Defensa
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|
EGPG
|7
|
|Tigre
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|
PGEPG
|8
|
|Central Córdoba
|6
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|
EEGE
|9
|
|Newell’s
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|
GPEE
|10
|
|Argentinos Jrs.
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|
EPEGP
|11
|
|Ind. Rivadavia
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|
PGEP
|12
|
|Banfield
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|
EGPP
|13
|
|Racing
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|
PGPEP
|14
|
|Boca Jrs.
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|
EEPE
|15
|
|Aldosivi
|3
|5
|0
|3
|2
|1
|5
|-4
|
EPEPE
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|8
|4
|2
|2
|0
|7
|1
|6
|
GGEE
|2
|
|San Lorenzo
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|
GEEGP
|3
|
|Vélez
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|3
|1
|
GEEPG
|4
|
|Gimnasia LP
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|
PEGG
|5
|
|Central
|7
|5
|1
|4
|0
|3
|2
|1
|
EGEEE
|6
|
|Dep. Riestra
|7
|5
|2
|1
|2
|5
|5
|0
|
GPGPE
|7
|
|Lanús
|6
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|1
|
PPGG
|8
|
|Platense
|6
|5
|1
|3
|1
|4
|5
|-1
|
PEEEG
|9
|
|At. Tucumán
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|3
|0
|
GEPE
|10
|
|Sarmiento
|5
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|
EEPG
|11
|
|Instituto
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|9
|-7
|
GPEEP
|12
|
|San Martín SJ
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|
PGEP
|13
|
|Talleres
|4
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|
PGEP
|14
|
|Godoy Cruz
|3
|4
|0
|3
|1
|2
|3
|-1
|
EEEP
|15
|
|Independiente
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|
EPPEP
Comentarios