Se inicia la 5ta fecha de la LPF – Partidos, árbitros y tablas al viernes 15 de Agosto

La Liga Profesional de Fútbol presenta la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura. Los encuentros Independiente Rivadavia de Mendoza – Boca y el de Platense – San Lorenzo se jugarán con público visitante.

Fecha 5

HOY Viernes 15 de agosto

15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Eraasti

4° Arbitro: Luis Martinez

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Mihura

21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastian Habib

Sábado 16 de agosto

14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Iván Núñez

16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Julio Fernández

18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Pablo González

20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisella Trucco

Domingo 17 de agosto

14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

4° Arbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Salome Di iorio

AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Germán Bermudez

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto

19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Facundo Tello

AVAR: Carlos Córdoba

Tabla de Posiciones

Grupo A Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes 1 Barracas 9 4 3 0 1 7 5 2 G P G G 2 Estudiantes 9 4 3 0 1 5 3 2 P G G G 3 Belgrano 7 4 2 1 1 5 2 3 G P E G 4 Defensa 7 4 2 1 1 4 2 2 E G P G 5 Central Córdoba 6 4 1 3 0 4 3 1 E E G E 6 Huracán 6 4 2 0 2 3 5 -2 P P G G 7 Newell’s 5 4 1 2 1 4 4 0 G P E E 8 Argentinos Jrs. 5 4 1 2 1 2 2 0 E P E G 9 Unión 5 4 1 2 1 2 2 0 G E E P 10 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 5 4 1 P G E P 11 Tigre 4 4 1 1 2 3 4 -1 P G E P 12 Racing 4 4 1 1 2 2 3 -1 P G P E 13 Banfield 4 4 1 1 2 4 6 -2 E G P P 14 Boca Jrs. 3 4 0 3 1 2 3 -1 E E P E 15 Aldosivi 2 4 0 2 2 1 5 -4 E P E P Grupo B Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes 1 River 8 4 2 2 0 7 1 6 G G E E 2 San Lorenzo 8 4 2 2 0 3 1 2 G E E G 3 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2 1 P E G G 4 Lanús 6 4 2 0 2 3 2 1 P P G G 5 Central 6 4 1 3 0 2 1 1 E G E E 6 Dep. Riestra 6 4 2 0 2 4 4 0 G P G P 7 At. Tucumán 5 4 1 2 1 3 3 0 G E P E 8 Vélez 5 4 1 2 1 2 2 0 G E E P 9 Sarmiento 5 4 1 2 1 3 4 -1 E E P G 10 Instituto 5 4 1 2 1 2 5 -3 G P E E 11 San Martín SJ 4 4 1 1 2 4 5 -1 P G E P 12 Talleres 4 4 1 1 2 3 4 -1 P G E P 13 Godoy Cruz 3 4 0 3 1 2 3 -1 E E E P 14 Platense 3 4 0 3 1 2 4 -2 P E E E 15 Independiente 2 4 0 2 2 3 5 -2 E P P E