Se inicia la 5ta fecha de la LPF – Partidos, árbitros y tablas al viernes 15 de Agosto

La Liga Profesional de Fútbol presenta la programación de la fecha 5 del Torneo Betano Clausura. Los encuentros Independiente Rivadavia de Mendoza – Boca y el de Platense – San Lorenzo se jugarán con público visitante.

Fecha 5

HOY Viernes 15 de agosto
15.30 Aldosivi – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi

19.00 Instituto – Unión (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Eraasti
4° Arbitro: Luis Martinez
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Mihura

21.00 Racing – Tigre (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastian Habib

Sábado 16 de agosto
14.15 Platense – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez

16.15 Huracán – Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández

18.30 Rosario Central – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo González

20.30 Vélez – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gisella Trucco

Domingo 17 de agosto
14.00 Gimnasia – Lanús (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Diego Verlotta

14.00 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
4° Arbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Salome Di iorio
AVAR: Lucas Germanotta

16.15 Central Córdoba – Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Walter Ferreyra

16.15 Banfield – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida

18.30 River – Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Germán Bermudez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses

20.30 Indepte. Rivadavia Mza – Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero

Lunes 18 de agosto
19.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez

21.00 Talleres – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Facundo Tello
AVAR: Carlos Córdoba

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 9 4 3 0 1 7 5 2
GPGG
2
Estudiantes
 Estudiantes 9 4 3 0 1 5 3 2
PGGG
3
Belgrano
 Belgrano 7 4 2 1 1 5 2 3
GPEG
4
Defensa
 Defensa 7 4 2 1 1 4 2 2
EGPG
5
Central Córdoba
 Central Córdoba 6 4 1 3 0 4 3 1
EEGE
6
Huracán
 Huracán 6 4 2 0 2 3 5 -2
PPGG
7
Newell's
 Newell’s 5 4 1 2 1 4 4 0
GPEE
8
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 5 4 1 2 1 2 2 0
EPEG
9
Unión
 Unión 5 4 1 2 1 2 2 0
GEEP
10
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 4 4 1 1 2 5 4 1
PGEP
11
Tigre
 Tigre 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
12
Racing
 Racing 4 4 1 1 2 2 3 -1
PGPE
13
Banfield
 Banfield 4 4 1 1 2 4 6 -2
EGPP
14
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEPE
15
Aldosivi
 Aldosivi 2 4 0 2 2 1 5 -4
EPEP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 8 4 2 2 0 7 1 6
GGEE
2
San Lorenzo
 San Lorenzo 8 4 2 2 0 3 1 2
GEEG
3
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 7 4 2 1 1 3 2 1
PEGG
4
Lanús
 Lanús 6 4 2 0 2 3 2 1
PPGG
5
Central
 Central 6 4 1 3 0 2 1 1
EGEE
6
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 6 4 2 0 2 4 4 0
GPGP
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 5 4 1 2 1 3 3 0
GEPE
8
Vélez
 Vélez 5 4 1 2 1 2 2 0
GEEP
9
Sarmiento
 Sarmiento 5 4 1 2 1 3 4 -1
EEPG
10
Instituto
 Instituto 5 4 1 2 1 2 5 -3
GPEE
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 4 4 1 1 2 4 5 -1
PGEP
12
Talleres
 Talleres 4 4 1 1 2 3 4 -1
PGEP
13
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 4 0 3 1 2 3 -1
EEEP
14
Platense
 Platense 3 4 0 3 1 2 4 -2
PEEE
15
Independiente
 Independiente 2 4 0 2 2 3 5 -2
EPPE

