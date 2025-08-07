Se inicia la 4ta fecha del Torneo Clausura de la LPF – Partidos, horarios y tablas

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anuncia la programación de la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025. Tomá nota y armá tu plan para seguir todo el fútbol argentino:
El partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central se jugará con la asistencia de público visitante. La LPF y la AFA agradecen a las fuerzas del orden que participarán del operativo de seguridad, especialmente a las de la provincia de Tucumán.
HOY Jueves 7 de agosto
17.00 Godoy Cruz – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Pablo Giménez
19.00 San Lorenzo – Vélez (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Laura Fortunato
21.00 Estudiantes – Independiente Rivadavia Mza. (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
Viernes 8 de agosto
19.00 Tigre – Huracán (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Carla López
21.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Lanús – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hecto Paletta
AVAR: Sebastian Bresba
Sábado 9 de agosto
14.30 San Martín (SJ) – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Juan Pablo Loustau
16.30 Boca – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Ariel Suárez
18.30 Independiente – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Uziga
20.45 Belgrano – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastian Habib
20.45 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Nelson Sosa
Domingo 10 de agosto
15.00 Barracas Central – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi
17.00 Instituto – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisela Bosso
20.00 Argentinos – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua
Lunes 11 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Estudiantes
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|
PGG
|2
|
|Barracas
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|
GPG
|3
|
|Central Córdoba
|5
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|
EEG
|4
|
|Unión
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|
GEE
|5
|
|Ind. Rivadavia
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|2
|2
|
PGE
|6
|
|Belgrano
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|1
|2
|
GPE
|7
|
|Defensa
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|1
|
EGP
|8
|
|Newell’s
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|
GPE
|9
|
|Tigre
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|
PGE
|10
|
|Banfield
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|
EGP
|11
|
|Racing
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|2
|-1
|
PGP
|12
|
|Huracán
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|
PPG
|13
|
|Argentinos Jrs.
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|
EPE
|14
|
|Boca Jrs.
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|
EEP
|15
|
|Aldosivi
|2
|3
|0
|2
|1
|0
|2
|-2
|
EPE
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|
GGE
|2
|
|Dep. Riestra
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|
GPG
|3
|
|Central
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|
EGE
|4
|
|San Lorenzo
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|
GEE
|5
|
|Vélez
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|
GEE
|6
|
|San Martín SJ
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|
PGE
|7
|
|At. Tucumán
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|
GEP
|8
|
|Talleres
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|
PGE
|9
|
|Gimnasia LP
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|
PEG
|10
|
|Instituto
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|4
|-3
|
GPE
|11
|
|Lanús
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|
PPG
|12
|
|Godoy Cruz
|3
|3
|0
|3
|0
|1
|1
|0
|
EEE
|13
|
|Sarmiento
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|
EEP
|14
|
|Platense
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|3
|-2
|
PEE
|15
|
|Independiente
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|
EPP
