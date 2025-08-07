Se inicia la 4ta fecha del Torneo Clausura de la LPF – Partidos, horarios y tablas

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anuncia la programación de la cuarta jornada del Torneo Betano Clausura 2025. Tomá nota y armá tu plan para seguir todo el fútbol argentino:

El partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central se jugará con la asistencia de público visitante. La LPF y la AFA agradecen a las fuerzas del orden que participarán del operativo de seguridad, especialmente a las de la provincia de Tucumán.

HOY Jueves 7 de agosto
17.00 Godoy Cruz – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Pablo Giménez

19.00 San Lorenzo – Vélez (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Laura Fortunato

21.00 Estudiantes – Independiente Rivadavia Mza. (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta

Viernes 8 de agosto
19.00 Tigre – Huracán (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Ariel Penel
AVAR: Carla López

21.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Lanús – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hecto Paletta
AVAR: Sebastian Bresba

Sábado 9 de agosto
14.30 San Martín (SJ) – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Juan Pablo Loustau

16.30 Boca – Racing (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Ariel Suárez

18.30 Independiente – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Uziga

20.45 Belgrano – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastian Habib

20.45 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Nelson Sosa

Domingo 10 de agosto
15.00 Barracas Central – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Sebastian Bresba
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi

17.00 Instituto – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisela Bosso

20.00 Argentinos – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua

Lunes 11 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Estudiantes
 Estudiantes 6 3 2 0 1 3 2 1
PGG
2
Barracas
 Barracas 6 3 2 0 1 4 4 0
GPG
3
Central Córdoba
 Central Córdoba 5 3 1 2 0 3 2 1
EEG
4
Unión
 Unión 5 3 1 2 0 2 1 1
GEE
5
Ind. Rivadavia
 Ind. Rivadavia 4 3 1 1 1 4 2 2
PGE
6
Belgrano
 Belgrano 4 3 1 1 1 3 1 2
GPE
7
Defensa
 Defensa 4 3 1 1 1 3 2 1
EGP
8
Newell's
 Newell’s 4 3 1 1 1 3 3 0
GPE
9
Tigre
 Tigre 4 3 1 1 1 3 3 0
PGE
10
Banfield
 Banfield 4 3 1 1 1 3 4 -1
EGP
11
Racing
 Racing 3 3 1 0 2 1 2 -1
PGP
12
Huracán
 Huracán 3 3 1 0 2 2 5 -3
PPG
13
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 2 3 0 2 1 1 2 -1
EPE
14
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 2 3 0 2 1 1 2 -1
EEP
15
Aldosivi
 Aldosivi 2 3 0 2 1 0 2 -2
EPE

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 7 3 2 1 0 7 1 6
GGE
2
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 6 3 2 0 1 4 3 1
GPG
3
Central
 Central 5 3 1 2 0 2 1 1
EGE
4
San Lorenzo
 San Lorenzo 5 3 1 2 0 2 1 1
GEE
5
Vélez
 Vélez 5 3 1 2 0 2 1 1
GEE
6
San Martín SJ
 San Martín SJ 4 3 1 1 1 4 4 0
PGE
7
At. Tucumán
 At. Tucumán 4 3 1 1 1 3 3 0
GEP
8
Talleres
 Talleres 4 3 1 1 1 3 3 0
PGE
9
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 4 3 1 1 1 1 1 0
PEG
10
Instituto
 Instituto 4 3 1 1 1 1 4 -3
GPE
11
Lanús
 Lanús 3 3 1 0 2 2 2 0
PPG
12
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 3 3 0 3 0 1 1 0
EEE
13
Sarmiento
 Sarmiento 2 3 0 2 1 2 4 -2
EEP
14
Platense
 Platense 2 3 0 2 1 1 3 -2
PEE
15
Independiente
 Independiente 1 3 0 1 2 3 5 -2
EPP

