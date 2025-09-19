Se inicia este viernes la 9na fecha del Torneo Clausura de la LPF – Partidos, horarios, árbitros

19 septiembre, 2025 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

La Liga Profesional de Fútbol presenta la novena fecha del Torneo Betano Clausura.

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib

19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erick Grunman
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Julio Fernández

Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariana De Almeida

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Franco Acita

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Joaquín Gil

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota

Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisella Trucco

16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Felipe Viola
AVAR: Javier Delbarba

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gastón Suárez

Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Hugo Páez

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Unión
 Unión 15 8 4 3 1 13 6 7
EPGEGG
2
Barracas
 Barracas 15 8 4 3 1 11 8 3
GGEEGE
3
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 13 8 3 4 1 10 4 6
PEGGGE
4
Central Córdoba
 Central Córdoba 13 8 3 4 1 10 6 4
GEEGGP
5
Banfield
 Banfield 13 8 4 1 3 9 10 -1
PPGPGG
6
Defensa
 Defensa 12 8 3 3 2 9 7 2
PGEEGP
7
Estudiantes
 Estudiantes 12 8 4 0 4 9 10 -1
GGPGPP
8
Huracán
 Huracán 12 8 3 3 2 5 6 -1
GGGEEE
9
Newell's
 Newell’s 9 8 2 3 3 8 8 0
EEEPPG
10
Belgrano
 Belgrano 9 8 2 3 3 6 7 -1
EGEPPE
11
Tigre
 Tigre 9 8 2 3 3 6 7 -1
EPGEPE
12
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 8 8 2 2 4 7 8 -1
EGPGPP
13
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 8 8 2 2 4 8 10 -2
EPPEGP
14
Racing
 Racing 7 8 2 1 5 8 12 -4
PEPPPG
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 8 0 3 5 1 10 -9
EPEPPP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 18 8 5 3 0 16 5 11
EEGEGG
2
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 16 8 5 1 2 11 5 6
GPEGGG
3
Vélez
 Vélez 15 8 4 3 1 9 3 6
EPGGGE
4
Lanús
 Lanús 13 8 4 1 3 7 7 0
GGGEPG
5
San Lorenzo
 San Lorenzo 12 8 3 3 2 5 5 0
EGPGEP
6
Central
 Central 11 7 2 5 0 5 3 2
GEEEGE
7
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 10 8 3 1 4 6 8 -2
GGPPGP
8
At. Tucumán
 At. Tucumán 9 8 2 3 3 8 8 0
PEEGPP
9
Platense
 Platense 9 7 2 3 2 7 9 -2
EEEGPG
10
Sarmiento
 Sarmiento 9 7 2 3 2 7 9 -2
EPGEPG
11
San Martín SJ
 San Martín SJ 9 8 2 3 3 5 7 -2
EPEGPE
12
Instituto
 Instituto 9 8 2 3 3 4 10 -6
EEPPEG
13
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 7 8 1 4 3 7 10 -3
EPPPGE
14
Talleres
 Talleres 6 8 1 3 4 3 8 -5
EPEPPE
15
Independiente
 Independiente 3 7 0 3 4 4 8 -4
PPEPEP

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*