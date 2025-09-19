Se inicia este viernes la 9na fecha del Torneo Clausura de la LPF – Partidos, horarios, árbitros

La Liga Profesional de Fútbol presenta la novena fecha del Torneo Betano Clausura.
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Ariel Penel
AVAR: Sebastián Habib
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erick Grunman
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Julio Fernández
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariana De Almeida
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Leandro Rey Hilfer
AVAR: Franco Acita
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Brian Ferreyra
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Gastón Monzón Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Verlota
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gisella Trucco
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Felipe Viola
AVAR: Javier Delbarba
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gastón Suárez
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Romero
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Hugo Páez
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Unión
|15
|8
|4
|3
|1
|13
|6
|7
|
EPGEGG
|2
|
|Barracas
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|8
|3
|
GGEEGE
|3
|
|Boca Jrs.
|13
|8
|3
|4
|1
|10
|4
|6
|
PEGGGE
|4
|
|Central Córdoba
|13
|8
|3
|4
|1
|10
|6
|4
|
GEEGGP
|5
|
|Banfield
|13
|8
|4
|1
|3
|9
|10
|-1
|
PPGPGG
|6
|
|Defensa
|12
|8
|3
|3
|2
|9
|7
|2
|
PGEEGP
|7
|
|Estudiantes
|12
|8
|4
|0
|4
|9
|10
|-1
|
GGPGPP
|8
|
|Huracán
|12
|8
|3
|3
|2
|5
|6
|-1
|
GGGEEE
|9
|
|Newell’s
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|0
|
EEEPPG
|10
|
|Belgrano
|9
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|-1
|
EGEPPE
|11
|
|Tigre
|9
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|-1
|
EPGEPE
|12
|
|Argentinos Jrs.
|8
|8
|2
|2
|4
|7
|8
|-1
|
EGPGPP
|13
|
|Ind. Rivadavia Mza
|8
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|
EPPEGP
|14
|
|Racing
|7
|8
|2
|1
|5
|8
|12
|-4
|
PEPPPG
|15
|
|Aldosivi
|3
|8
|0
|3
|5
|1
|10
|-9
|
EPEPPP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|18
|8
|5
|3
|0
|16
|5
|11
|
EEGEGG
|2
|
|Dep. Riestra
|16
|8
|5
|1
|2
|11
|5
|6
|
GPEGGG
|3
|
|Vélez
|15
|8
|4
|3
|1
|9
|3
|6
|
EPGGGE
|4
|
|Lanús
|13
|8
|4
|1
|3
|7
|7
|0
|
GGGEPG
|5
|
|San Lorenzo
|12
|8
|3
|3
|2
|5
|5
|0
|
EGPGEP
|6
|
|Central
|11
|7
|2
|5
|0
|5
|3
|2
|
GEEEGE
|7
|
|Gimnasia LP
|10
|8
|3
|1
|4
|6
|8
|-2
|
GGPPGP
|8
|
|At. Tucumán
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|8
|0
|
PEEGPP
|9
|
|Platense
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|9
|-2
|
EEEGPG
|10
|
|Sarmiento
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|9
|-2
|
EPGEPG
|11
|
|San Martín SJ
|9
|8
|2
|3
|3
|5
|7
|-2
|
EPEGPE
|12
|
|Instituto
|9
|8
|2
|3
|3
|4
|10
|-6
|
EEPPEG
|13
|
|Godoy Cruz
|7
|8
|1
|4
|3
|7
|10
|-3
|
EPPPGE
|14
|
|Talleres
|6
|8
|1
|3
|4
|3
|8
|-5
|
EPEPPE
|15
|
|Independiente
|3
|7
|0
|3
|4
|4
|8
|-4
|
PPEPEP
