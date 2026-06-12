Se efectuó en Rauch, el 11°Encuentro Salamónico / Tendrá su representación allí

Durante el fin de semana, Rauch recibió a visitantes, investigadores, profesionales, representantes de instituciones y vecinos en el marco del 11° Encuentro Salamónico, una propuesta que invitó a descubrir, valorar y disfrutar el patrimonio cultural local a través de actividades abiertas a toda la comunidad.

Bajo el lema “Patrimonio y Comunidad: Identidad y Desarrollo Sostenible”, el encuentro combinó historia, recorridos guiados, conferencias, experiencias comunitarias y actividades patrimoniales desarrolladas en distintos espacios de la ciudad y del distrito.

El viernes, en el Centro Cultural «José P. Aramburu (h)» y en coincidencia con el Mes Mundial de los Archivos, se dejó inaugurado el Archivo Histórico Municipal que presentó un cuidadoso trabajo de clasificación realizado por la archivista Guadalupe Larrañaga, y que será administrado por la Sra. Mariana Peruchena.

Participaron del acto el Intendente Municipal Maximiliano Suescun, la Directora de Turismo María José Remón, los exintendentes Nicolás Sica y Jorge Petreigne, referentes del Centro Cultural “Salamone”, funcionarios, concejales, representantes de instituciones y vecinos.

La jornada de mayor actividad tuvo lugar el sábado, comenzando con una visita guiada -a cargo del Grupo de Operadores Turísticos «La Vuelta»- por el centro de la ciudad, y poco después del mediodía comenzó la inauguración oficial y charlas y disertaciones en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

Allí participaron especialistas, investigadores y autoridades vinculadas al patrimonio cultural bonaerense, quienes compartieron experiencias relacionadas con la preservación, restauración y difusión de la obra del arquitecto Francisco Salamone.

Ana Ramos, Directora del Centro Cultural Salamone, compartió allí un momento con ABCHOY y valoró la posibilidad de haber concretado este Encuentro en Rauch «Estamos muy entusiasmados para continuar trabajando juntos y descubrir los otros patrimonios. Para eso los rauchenses, la verdad que son abanderados. Tienen un patrimonio cultural único y un fondo, una potencia enorme. Escritores, nos ha llamado la atención, tienen mucho, mucho».

Ramos explica porqué la obra de Salamone llama la atención en todo el mundo «Porque Salamone tiene todos los récords. Primero, estamos hablando del mayor conjunto patrimonial argentino de autor único, que en menos de cuatro años hace más de 72 obras públicas en la provincia de Buenos Aires, monumentales y que hoy son patrimonio nacional, monumentos históricos nacionales, la mayoría, o sitios de interés históricos nacionales».

«Y que es una ventana al mundo, por un lado. Y por otro lado, también es el punto de convergencia de la provincia de Buenos Aires, como que tracciona todo ese turismo cultural hacia el interior de la provincia y que toca a más de 20 pueblos bonaerenses. Por eso nosotros a Salamone lo ponemos en diálogo con los otros patrimonios, cosa de afirmar identidad de los lugares» afirma.

El Centro Cultural Salamone tiene 20 años de actividad y 11 de gestión institucional «Ahí vamos con los diferentes gobiernos y cada uno de los pueblos y su gente. La singularidad de Rauch es que es el primer palacio municipal, el primero de los palacios municipales bonaerenses. Hay mucho por descubrir, pero quizá lo arquitectónico, lo iconográfico, Salamone es la puerta a la modernidad en la provincia de Buenos Aires» sostiene Ramos.

Y advierte «Sabemos que la obra de Salamone, que en su momento decían no es patrimonio moderno, ¡Sí lo es!, y el Docomomo, que es el archivo documental del movimiento moderno a nivel mundial, lo está incorporando. Es saludable que por ahí en municipios como el de Rauch, que no había pronto, empiece a tomarse en cuenta con un archivo histórico, donde se ordena y se ponga a disposición toda la información correspondiente».

Además, el encuentro fue el escenario elegido para la presentación oficial del proyecto del futuro Centro de Interpretación de la Obra de Salamone en Rauch, una iniciativa destinada a fortalecer la identidad patrimonial y turística de la ciudad. El espacio tendrá como coordinador y convocante a Fermín Gándara Sica.

En el acto de apertura, el Intendente Maximiliano Suescun aseguró que la obra de Salamone en Rauch «Se transforma en una expresión cultural y en un recurso estratégico para el desarrollo turístico» y destacó la decisión de poner en valor este patrimonio.

También el Presidente del Concejo Deliberante Jorge Barrena, junto a la Jefa de Bloque de Somos Buenos Aires Miriam Larrocea, hicieron entrega a los organizadores de una copia de la resolución que declara al evento de interés municipal, junto con un certificado conmemorativo, destacando la importancia de esta iniciativa para la preservación y difusión del patrimonio cultural de Rauch.

En representación del Instituto Cultural Bonaerense estuvieron presentes el Director de Monumentos y Museos Históricos Fabián Brito, quien describió que hay más de 600 edificios y monumentos históricos en la Provincia y valoró el Curso de Capacitación para empleados municipales que brinda el Instituto, además de homenajear a Carlos «Indio» Solari tras su fallecimiento valorando la repercusión que dio a las ruinas de Epecuén en su producción fotográfica; y Andrés Delía, quien habló de las complejidades de mantener el patrimonio histórico.

Ana Ramos explicó el desafío que propone el avance de la tecnología de comunicaciones «El desafío que tenemos es que en los lugares se empiece a pensar en patrimonialización ¿Cómo se patrimonializa un lugar? ¿Cómo se le da el sustento de patrimonio? ¿De edificio cotidiano, de sitio cotidiano para los vecinos? ¿Qué es lo importante de este lugar? ¿Tiene un sentido que sea importante para la identidad local? Bueno, ¿a dónde radica esa importancia? ¿El que vivió, el que lo construyó, el estilo? ¿Qué nos dice a los rauchenses o qué les dice a los rauchenses para que conforme ese acervo, que es el reaseguro que tiene Rauch? No sólo Salamones, ustedes tienen mucho acá».

La Directora del Centro de Interpretación de la Obra Salamónica en Azul, Karina Ruiz, describió el proceso que se desencadenó tras la recuperación de 25 planos de la obra de Salamone en esa ciudad en el año 2023, la creación del Centro en el año 2024, y la propuesta de crear una matriz de cocreación de repositorio común en todos los Centros.

Aquí cabe destacar la información brindada de que existen 100 planos por ciudad, realizados por el Arq. Francisco Salamone, que sin embargo la mayoría de ellos no están disponibles. Incluso los de Rauch no se encuentran a disposición y se desconoce su ubicación actual, si es que están en manos de un privado o en provincia. Los presentes valoraron la labor de la Directora del Archivo Histórico «Ricardo Levene», Alicia Sarro.

También presentó su experiencia Natalia Saizar, coordinadora del Centro de Interpretación de Laprida, quien destacó el proceso de recuperación del escritorio que pertenecía a ese Municipio y fue hallado -tras la gestión de los fotógrafos Martín Aurand y René Longoni- en el sótano del Teatro «Auditorium» de Mar del Plata, volviendo a su lugar de origen tras 35 años.

Además, describió cómo, junto al técnico Rodrigo Bravo, están recuperando las veredas de la plaza diseñada por el Arq. Salamone.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, el domingo pudo desarrollarse parte de las actividades previstas. Los participantes visitaron el Palacio Municipal y la fachada del Hospital Municipal. Luego se trasladaron a la localidad de Miranda, donde recorrieron la Delegación y apreciaron una muestra fotográfica de Alicia Minoli dedicada a distintas obras de Salamone. El encuentro concluyó con un almuerzo compartido en las instalaciones del Balneario Municipal.

Una gran tarea fue la organización de estas Jornadas en la ciudad que coordinara la Directora de Turismo María José Remon con la colaboración de la Arq. Anabella Sinnot, donde no hubo tanta participación de vecinos como merecía, pero que pone a Rauch en un lugar importante dentro del corredor de obras de este genial arquitecto que dejó una marca indeleble en la provincia.

N. de la R; fuente Damián Miguel / ABC HOY Rauch.