Se desarrolla la Fiesta Provincial  XXVI “Al Trabajador de Mi Pueblo” – Sábado 16 y domingo 17 de Agosto

La Fiesta Provincial  XXVI “Al Trabajador de Mi Pueblo”, tendrá lugar en Ayacucho los días sábado 16 y domingo 17 de Agosto.

Según lo informó a www.ayacuchoaldia.comar  la organización, todo se iniciará en el Hall de la Municipalidad, a las 16 con el ensamble institucional y  mensaje a la ciudad de las rosas.

En el Salón Libertador con entrada libre v gratuita, presentación de reinas visitantes y luego visitas guiadas.

Este domingo. 17, gala de los trabajadores en la Casa de la Cultura. Homenaje. a oficios, empleados, trabajadores por su trayectoria y revelaciones.

Entrada libre y gratuita los 2 días. Organiza la ONG Guardia Infantil y  Juvenil ”José de San Martín”, con el auspicio de Municipalidad de Ayacucho……Agendaloooo !!!

 

