Se desarrolla la 4ta fecha de la LPF / Partidos, árbitros, horarios, TV y tablas al lunes 10 de Agosto

La Liga Profesional de Fútbol desarrolla la fecha 4 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026. Aquí todos los días y horarios:
Fecha 4
Viernes 7 de agosto
Rosario Central 2 – 1 Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Ind. Rivadavia Mza. 2 – 1 Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
Sábado 8 de agosto
Deportivo Riestra 2 Estudiantes 0 (Zona A)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
Atlético Tucumán 1 Sarmiento 2 (Zona B) –
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Manuel Sánchez
Tigre 1 River 0 (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
VAR: Yamil Possi
AVAR: Lucas Germanotta
Boca 1 Vélez 1, en el estadio Tomás A. Ducó (Zona A) –
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Mariana De Almeida
Independiente 0 Platense 1 (Zona A) –
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
Instituto 1 Gimnasia (Mza.) 0 (Zona A) –
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gisela Boso
Domingo 9 de agosto
San Lorenzo 0 – Huracán 2 (Interzonal)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Uziga
Defensa y Justicia 2 – Newell’s 1 (Zona A)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
VAR: José Carreras
AVAR: Gerardo Lencina
Gimnasia 2 – Barracas Central 0 (Zona B)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Romero
Argentinos 2 – Racing 1 (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Laura Fortunato
HOY Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Agustín Flores
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Sebastián Bresba
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Nelson Sosa
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Tablas de posiciones;
|Nº
|Grupo A
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Vélez
|10
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6
|
2
|4
|2
|Instituto
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
4
|
2
|2
|3
|Defensa y Justicia
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
6
|-1
|4
|Dep. Riestra
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3
|3
|5
|Independiente
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3
|
2
|1
|6
|Gimnasia (Mendoza)
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3
|
2
|1
|7
|Boca Juniors
|5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
6
|-2
|8
|Unión
|4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
5
|-1
|9
|Newell`s
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|-1
|10
|Platense
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
8
|-4
|11
|Talleres
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
4
|1
|12
|Lanús
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|-1
|13
|Estudiantes
|3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
5
|-2
|14
|Central Córdoba (SE)
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
3
|-2
|15
|San Lorenzo
|3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1
|
4
|-3
|Nº
|Grupo B
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Argentinos Juniors
|12
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9
|
3
|6
|2
|Gimnasia
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6
|
3
|3
|3
|Barracas Central
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
3
|
2
|1
|4
|Tigre
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|2
|5
|Huracán
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|2
|6
|Independiente Riv. (M)
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
4
|1
|7
|Rosario Central
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|1
|8
|Sarmiento
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8
|
8
|0
|9
|Atlético Tucumán
|5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|1
|10
|Banfield
|4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|0
|11
|Belgrano
|4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|0
|12
|Racing Club
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
6
|-2
|13
|Estudiantes (RC)
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
5
|-3
|14
|Aldosivi
|1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
6
|-3
|15
|River Plate
|0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|-4
Comentarios