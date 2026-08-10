Se desarrolla la 4ta fecha de la LPF / Partidos, árbitros, horarios, TV y tablas al lunes 10 de Agosto

10 agosto, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

La Liga Profesional de Fútbol desarrolla la fecha 4 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026. Aquí todos los días y horarios:

Fecha 4

Viernes 7 de agosto
Rosario Central 2 – 1 Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Mauro Ramos Errasti

Ind. Rivadavia Mza. 2 – 1 Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta

Sábado 8 de agosto
Deportivo Riestra 2 Estudiantes 0 (Zona A)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero

Atlético Tucumán 1 Sarmiento 2 (Zona B) –
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Manuel Sánchez

Tigre 1 River 0 (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
VAR: Yamil Possi
AVAR: Lucas Germanotta

Boca 1 Vélez 1, en el estadio Tomás A. Ducó (Zona A) –
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Mariana De Almeida

Independiente 0 Platense 1 (Zona A) –
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas

Instituto 1 Gimnasia (Mza.) 0 (Zona A) –
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gisela Boso

Domingo 9 de agosto
San Lorenzo 0 – Huracán 2 (Interzonal)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Uziga

Defensa y Justicia 2 – Newell’s 1 (Zona A)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
VAR: José Carreras
AVAR: Gerardo Lencina

Gimnasia 2 – Barracas Central 0 (Zona B)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Romero

Argentinos 2 – Racing 1 (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Laura Fortunato

HOY Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Agustín Flores
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Sebastián Bresba

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Nelson Sosa

Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez

Tablas de posiciones;

Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Vélez 10
4
3
1
0
6
2
 4
2 Instituto 9
4
3
0
1
4
2
 2
3 Defensa y Justicia 7
4
2
1
1
5
6
 -1
4 Dep. Riestra 6
4
2
0
2
6
3
 3
5 Independiente 6
4
2
0
2
3
2
 1
6 Gimnasia (Mendoza) 6
4
2
0
2
3
2
 1
7 Boca Juniors 5
4
1
2
1
4
6
 -2
8 Unión 4
3
1
1
1
4
5
 -1
9 Newell`s 4
4
1
1
2
4
5
 -1
10 Platense 4
4
1
1
2
4
8
 -4
11 Talleres 3
3
1
0
2
5
4
 1
12 Lanús 3
3
1
0
2
2
3
 -1
13 Estudiantes 3
4
1
0
3
3
5
 -2
14 Central Córdoba (SE) 3
3
1
0
2
1
3
 -2
15 San Lorenzo 3
4
1
0
3
1
4
 -3
Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Argentinos Juniors 12
4
4
0
0
9
3
 6
2 Gimnasia 9
4
3
0
1
6
3
 3
3 Barracas Central 9
4
3
0
1
3
2
 1
4 Tigre 7
4
2
1
1
4
2
 2
5 Huracán 7
4
2
1
1
4
2
 2
6 Independiente Riv. (M) 7
4
2
1
1
5
4
 1
7 Rosario Central 7
4
2
1
1
4
3
 1
8 Sarmiento 6
4
2
0
2
8
8
 0
9 Atlético Tucumán 5
4
1
2
1
3
2
 1
10 Banfield 4
3
1
1
1
3
3
 0
11 Belgrano 4
3
1
1
1
2
2
 0
12 Racing Club 4
4
1
1
2
4
6
 -2
13 Estudiantes (RC) 4
4
1
1
2
2
5
 -3
14 Aldosivi 1
4
0
1
3
3
6
 -3
15 River Plate 0
4
0
0
4
0
4
 -4

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*